Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Российская туристка описала отдых в Турции словами «выброс денег на ветер» 

Lenta.ru 2 часа назад
«Выброс денег на ветер»: туристка об отдыхе в Турции
Фото: Murad Sezer / Reuters
Российская путешественница описала проблемы, с которыми столкнулась во время отдыха в Турции, и назвала поездку «выбросом денег на ветер». Своими наблюдениями она поделилась в блоге «ЯТурист» на платформе «Яндекс Дзен».
По словам туристки, она отдыхала в отеле в Анталии и решила отправиться на экскурсию в Стамбул, которая обошлась ей в 180 долларов (14 тысяч рублей). В стоимость поездки входили авиаперелет в место назначения и обратно, трансфер из отеля в аэропорт, обед в ресторане, а также сама экскурсия по главным достопримечательностям города.
Кроме того, участники должны были сходить на шопинг и прокатиться на катере по проливу Босфор. Вдобавок отмечается, что у путешественников была возможность посетить дополнительные экскурсии.
Согласно рассказу россиянки, по прибытии в Стамбул отдыхающих посадили в автобус и без остановок три часа возили по городу. При этом все были в медицинских масках. Россиянка добавила, что после обзорной экскурсии они должны были сесть на катер, однако его пришлось ждать лишние 30 минут.
В связи с опозданием судна туристам не удалось посетить магазины, поход в которые был ими оплачен заранее. Женщина пожаловалась, что у них также не было времени для прогулки по Стамбулу, поскольку они вышли из автобуса всего раз — на пристань.
Отмечается, что путешественница осталась недовольна поездкой и описала экскурсию словами «выброс денег на ветер». Так, например, она не увидела главные места Стамбула вживую, только через окна автобуса.
Ранее в сентябре российская туристка назвала способ избежать наглого обмана приезжих в Турции. Блогерша Мария Червоткина сообщила, что турки постоянно пытались ее обсчитать, особенно в такси.
Видео дня. Повар раскрыл секреты отелей, где «все включено»
Последние новости
В России помогут людям с аутизмом В России помогут людям с аутизмом Российская журналистка покончила с собой у здания МВД Российская журналистка покончила с собой у здания МВД Азербайджанские войска ударили по Степанакерту Азербайджанские войска ударили по Степанакерту
Комментарии 1
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему самолеты не летают над Тибетом
Почему самолеты не летают над Тибетом
Странные развлечения туристов в Сочи попали на видео
Странные развлечения туристов в Сочи попали на видео
Назван способ взять больше еды на «шведском столе»
Назван способ взять больше еды на «шведском столе»
Видео
Драка хозяина с постояльцами в Сочи попала на видео
03:46
Драка хозяина с постояльцами в Сочи попала на видео
Новости путешествий
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
06:06
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
Новости путешествий
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
00:25
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
Новости путешествий
Почему самолеты не летают над Тибетом
03:22
Почему самолеты не летают над Тибетом
Новости путешествий
В России придумали новый вид туризма
00:26
В России придумали новый вид туризма
Отдых в России Новости путешествий
Повар раскрыл секреты отелей, где «всё включено»
04:13
Повар раскрыл секреты отелей, где «всё включено»
Новости путешествий
Исторические места, которые скоро исчезнут
03:07
Исторические места, которые скоро исчезнут
Новости путешествий
Японская авиакомпания пошла навстречу меньшинствам
00:27
Японская авиакомпания пошла навстречу меньшинствам
Новости путешествий
Названы страны, где снова ограничили туристов
03:27
Названы страны, где снова ограничили туристов
Новости путешествий
Немецкие замки, где непременно нужно побывать
05:02
Немецкие замки, где непременно нужно побывать
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение