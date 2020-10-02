Российские туроператоры начали рассматривать варианты эвакуации туристов из Турции из-за распространения коронавирусной инфекции. Риск закрытия любимого зарубежного курорта россиян спрогнозировала представитель агентства, работающая на турецком направлении, передает «Московский комсомолец».

По словам эксперта, представители индустрии морально готовы к эвакуации. «Наша тактика — на всякий случай быть готовыми разместить клиентов, обеспечить базовые потребности», — рассказала специалист и выразила надежду, что ничего не произойдет, «так как любой форс-мажор будет нести за собой большие проблемы, вплоть до ухода с рынка.

Тем не менее, туристы, находящиеся в данный момент на территории Турции, описывают ситуацию в стране как спокойную.

»Страна живет в нормальном режиме, за исключением масок — их тут носят все без исключения», — сообщает Ирина, отдыхающая с семьей в этой стране.

Между тем, точных данных по поводу того, сможет ли Турция в полной мере оказать туристам экстренную эвакуацию при необходимости, нет.

Ранее стало известно, что туристы ринулись улетать из Турции после того, как Великобритания добавила страну в так называемых карантинный список. Правительство королевства объявило о том, что возвращающееся путешественники из Турции после 4 октября будут вынуждены самоизолироваться, поскольку в Турции выросло число заразившихся.

В сентябре турецкие медики приготовились к ухудшению ситуации с распространением коронавирусной инфекции из-за грядущего сезона гриппа, заявили в Турецкой медицинской ассоциации (TTB). Вдобавок врачи раскритиковали турецкое правительство и его меры по борьбе с распространением COVID-19.