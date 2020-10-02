Туристы массово бегут из Турции

Туристы ринулись улетать из Турции после того, как Великобритания добавила страну в так называемых карантинный список. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, в четверг, 1 октября правительство королевства объявило о том, что все возвращающиеся из Турции после 3 октября путешественники будут вынуждены самоизолироваться на две недели.

В связи с этим британцы стали массово обращаться в турагентства с просьбой поменять билеты и вылететь раньше назначенной даты.

При этом также увеличилось и количество соответствующих публикаций в Twitter — пользователи пытаются понять, как им действовать в данной ситуации.

«Турция добавлена ​​в карантинный список. Эта двухнедельная изоляция по возвращении сильно ударит по моим финансам», — написал один юзер. «Правительственные рекомендации по поводу поездок в Турцию сегодня изменились, но я должен лететь в воскресенье. Означает ли это, что вылет отменяется и я могу вернуть деньги?» — спрашивал другой.

Тем не менее, нашлись и те, кто не захотел менять свои билеты. Например, специалист по макияжу Хлоя Брамма (Chloe Brammah) решила остаться в Турции еще на неделю, поскольку боится, что в пятницу, 2 октября, в местных аэропортах будет ажиотаж из-за последних новостей.

Ранее в сентябре турецкие медики приготовились к ухудшению ситуации с распространением коронавирусной инфекции из-за грядущего сезона гриппа, заявили в Турецкой медицинской ассоциации (TTB). Вдобавок врачи раскритиковали турецкое правительство и его меры по борьбе с распространением COVID-19.

Великобритания обновляет карантинный список каждую неделю, изучая уровень прироста заболевших в разных странах за последние семь дней. Туда попадают государства, в которых зарегистрировано больше 20 случаев заражений на 100 тысяч населения.