Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Слон нашел телефон туриста и записал устрашающее видео 

Lenta.ru 1 час назад
В Национальном парке Крюгера в ЮАР слон нашел упавший на землю iPhone туриста и записал устрашающее видео. Запись с животным появилась на канале Kruger National Park Videos на YouTube.
Телефон посетителя парка упал камерой вверх и попал под ноги взрослого слона. Зверь заметил необычный предмет и отбросил его в сторону. Через несколько секунд он снова подошел к гаджету и пнул его. Видео оборвалось на моменте, когда слон махнул хоботом и скрылся.
Запись, опубликованная на канале 29 сентября, собрала больше шести тысяч просмотров и повеселила комментаторов. «Думаю, он предпочитает Android», — глумились пользователи сети.
Национальный парк Крюгера находится на северо-востоке ЮАР. На его территории обитает около полутора тысяч львов, 12 тысяч слонов, 2,5 тысячи буйволов, около тысячи леопардов и пять тысяч носорогов.
Ранее студент из малайзийского района Бату-Пахат, штат Джохор, нашел в джунглях потерянный телефон, на котором оказались селфи обезьяны. Кроме того, он обнаружил запись, на которой обезьяна держит сотовый и пытается проглотить.
Последние новости
Дональд Трамп заразился коронавирусом Дональд Трамп заразился коронавирусом В России запустили новый проект для поддержки людей с аутизмом В России запустили новый проект для поддержки людей с аутизмом В России выявили 9412 новых случаев коронавируса В России выявили 9412 новых случаев коронавируса
Комментарии
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Прыжок туристки попал на видео и рассмешил россиян
Прыжок туристки попал на видео и рассмешил россиян
Повар раскрыл секреты отелей, где «всё включено»
Повар раскрыл секреты отелей, где «всё включено»
Назван город, который построят за $500 000 000 000
Назван город, который построят за $500 000 000 000
Видео
Драка хозяина с постояльцами в Сочи попала на видео
03:46
Драка хозяина с постояльцами в Сочи попала на видео
Новости путешествий
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
06:06
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
Новости путешествий
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
00:25
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
Новости путешествий
Повар раскрыл секреты отелей, где «всё включено»
04:13
Повар раскрыл секреты отелей, где «всё включено»
Новости путешествий
Исторические места, которые скоро исчезнут
03:07
Исторические места, которые скоро исчезнут
Новости путешествий
Японская авиакомпания пошла навстречу меньшинствам
00:27
Японская авиакомпания пошла навстречу меньшинствам
Новости путешествий
Названы страны, где снова ограничили туристов
03:27
Названы страны, где снова ограничили туристов
Новости путешествий
Немецкие замки, где непременно нужно побывать
05:02
Немецкие замки, где непременно нужно побывать
Новости путешествий
Из пенсионеров хотят сделать «европейских» туристов
00:29
Из пенсионеров хотят сделать «европейских» туристов
Новости путешествий
Назван город, который построят за $500 000 000 000
11:31
Назван город, который построят за $500 000 000 000
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение