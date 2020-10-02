В Национальном парке Крюгера в ЮАР слон нашел упавший на землю iPhone туриста и записал устрашающее видео. Запись с животным появилась на канале Kruger National Park Videos на YouTube.

Телефон посетителя парка упал камерой вверх и попал под ноги взрослого слона. Зверь заметил необычный предмет и отбросил его в сторону. Через несколько секунд он снова подошел к гаджету и пнул его. Видео оборвалось на моменте, когда слон махнул хоботом и скрылся.

Запись, опубликованная на канале 29 сентября, собрала больше шести тысяч просмотров и повеселила комментаторов. «Думаю, он предпочитает Android», — глумились пользователи сети.

Национальный парк Крюгера находится на северо-востоке ЮАР. На его территории обитает около полутора тысяч львов, 12 тысяч слонов, 2,5 тысячи буйволов, около тысячи леопардов и пять тысяч носорогов.

Ранее студент из малайзийского района Бату-Пахат, штат Джохор, нашел в джунглях потерянный телефон, на котором оказались селфи обезьяны. Кроме того, он обнаружил запись, на которой обезьяна держит сотовый и пытается проглотить.