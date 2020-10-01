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В Крыму обнаружен склад с поддельнам алкоголем для туристов 

Lenta.ru 1 час назад
В Крыму туристам продавали поддельный алкоголь
Фото: Lenta.ru
В Крыму обнаружили склад с тоннами поддельной алкогольной продукции, которую продавали туристам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главное следственное управление СК России по Крыму и Севастополю.
Так, по информации источника, цех по производству опасного для здоровья спиртного нашли в Судаке. Правоохранителям удалось изъять оттуда восемь тонн сделанного нелегальным путем алкоголя.
Выяснилось, что в течение года, с августа 2019, двое местных иных жителей арендовали помещение в гостевом доме и подпольно делали там напитки. Среди изъятой продукции были вино, коньяк и настойки на розлив, которые преступники продавали путешественникам, приезжающим в регион.
Помимо спиртосодержащей продукции, представители власти изъяли самогонный аппарат, тару и другие атрибуты производства. Уточняется, что нарушители признали свою вину и рассказали, что в среднем в день зарабатывали на продаже поддельного алкоголя больше 50 тысяч рублей. В сумме им удалось выручить около двух миллионов рублей.
В их отношении возбуждено уголовное дело по статье о производстве и сбыте товаров, которые не отвечают требованиям безопасности жизни и здоровья покупателей.
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