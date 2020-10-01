«Это во всех аэропортах такое "бережное" отношение! Такое ощущение, что у грузчиков цель — узнать выносливость того или другого чемодана! Надо штрафы ввести грузчика за повреждение багажа!» — писала одна пользовательница. «Как можно быть такими дебилами? Вам же самим потом тащить, вместо того, чтобы везти…» — ругался другой комментатор. «Во всех без изменения аэропортах свинское отношение к багажу! Если ты пришел и трудишься на каком-то месте, то делай свою работу так, чтобы тебя никто не проклинал», — посоветовала еще одна пользовательница.