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Грузчики в аэропорту Сочи раскидали чемоданы и попали на видео 

Lenta.ru 3 часа назад
Пренебрежительное обращение c чемоданами россиян в аэропорту Сочи попало на видео и возмутило пользователей сети. Ролик опубликован в сообществе «Типичный Сочи» во «ВКонтакте».
На записи видно, как сотрудники наземных служб в салатовых жилетах собирают разбросанный по асфальту рядом с взлетно-посадочной полосой багаж пассажиров, а затем закидывают его на тележки.
Подписчики группы негодовали из-за увиденного.

«Это во всех аэропортах такое "бережное" отношение! Такое ощущение, что у грузчиков цель — узнать выносливость того или другого чемодана! Надо штрафы ввести грузчика за повреждение багажа!» — писала одна пользовательница. «Как можно быть такими дебилами? Вам же самим потом тащить, вместо того, чтобы везти…» — ругался другой комментатор. «Во всех без изменения аэропортах свинское отношение к багажу! Если ты пришел и трудишься на каком-то месте, то делай свою работу так, чтобы тебя никто не проклинал», — посоветовала еще одна пользовательница.

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