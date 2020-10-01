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Разгадана причина недопуска одиноких мужчин в Турцию 

Lenta.ru 1 час назад
Российская туристка, проживающая в Турции с семьей, раскрыла причину отсутствия одиноких мужчин в отелях Турции. Своим мнением она поделилась в блоге «Мама на море» на платформе «Яндекс. Дзен».
Так, по словам путешественницы, при бронировании гостиниц она неоднократно сталкивалась с фразой «Внимание! Отель не размещает одиноких мужчин» и выяснила, почему объекты размещения устанавливают подобные правила.
Как рассказала ей менеджер одного отеля, руководство считает, что такие постояльцы «являются источником повышенной опасности».

«Под действием алкоголя они отправляются на поиски представительниц противоположного пола, что очень часто приводит к конфликтам и дракам», — уточнила она.

При этом, заверила представительница гостиницы, такой запрет действует практически во всех отелях, но обычно распространяется только на высокий сезон бронирований.
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