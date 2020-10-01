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РЖД увеличит полки в плацкартных вагонах 

Вечерняя Москва 1 час назад
РЖД увеличит полки в плацкартных вагонах
Фото: Вечерняя Москва
Длина полки в новых плацкартных вагонах будет увеличена до 180 сантиметров. Об этом рассказал генеральный директор РЖД Олег Белозеров в четверг, 1 октября.
По его словам, скоро будет представлен новый вагон габарита Т, который больше по ширине на 28 сантиметров, а также длиннее, чем старые вагоны.

— Там появится новое купе, но самое важное — это длина места будет не 170, а 180 сантиметров, — рассказал Олег Белозеров в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что пассажиры в новом вагоне смогут также менять свои места, а также располагаться в соседних купе, если оно свободно. По новым стандартам в вагонах будет организовано отдельное место для чемоданов, обуви, для пассажиров сделают душ и несколько туалетов.
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Новости путешествий , Олег Белозеров , РЖД
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