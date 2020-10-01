Названы самые популярные города России в октябре

Самыми популярными городами России для экскурсионного отдыха в октябре стали Санкт-Петербург и Москва, третье место занял Нижний Новгород, сообщает Tvil.ru.

Список составлен на основании данных бронирований туристами жилья для отдыха в период с 1 по 31 октября 2020 года. В него не вошли города-курорты и курортные поселки на Черноморском и Азовском побережье России.

Также в десятку популярных локаций для познавательного отдыха попали Переславль-Залесский, Петрозаводск, Суздаль, Уфа, Хабаровск, Волгоград и Ростов-на-Дону.

По данным сервиса, туристы бронируют отели в этих местах на период от одной до 11 ночей и потратят на проживание от 1,6 до 6,6 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Уфе, дороже — в Переславле-Залесском.