Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названы самые популярные города России для экскурсий в октябре 

РИА Новости и ещё 3 5 часов назад
Названы самые популярные города России в октябре
Фото: РИА Новости
Самыми популярными городами России для экскурсионного отдыха в октябре стали Санкт-Петербург и Москва, третье место занял Нижний Новгород, сообщает Tvil.ru.
Список составлен на основании данных бронирований туристами жилья для отдыха в период с 1 по 31 октября 2020 года. В него не вошли города-курорты и курортные поселки на Черноморском и Азовском побережье России.
Также в десятку популярных локаций для познавательного отдыха попали Переславль-Залесский, Петрозаводск, Суздаль, Уфа, Хабаровск, Волгоград и Ростов-на-Дону.
По данным сервиса, туристы бронируют отели в этих местах на период от одной до 11 ночей и потратят на проживание от 1,6 до 6,6 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Уфе, дороже — в Переславле-Залесском.
Видео дня. Названы страны, где снова ограничили туристов
Последние новости
Вскрытие тела дочери актера Конкина показало неожиданный результат Вскрытие тела дочери актера Конкина показало неожиданный результат "Так воюют только русские": почему Россия победила в Сирии "Так воюют только русские": почему Россия победила в Сирии Турция потребовала объяснений от российских пилотов, тушивших пожары Турция потребовала объяснений от российских пилотов, тушивших пожары
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«В Дубае два сезона — лето и ад»
«В Дубае два сезона — лето и ад»
Повар раскрыл секреты отелей, где «всё включено»
Повар раскрыл секреты отелей, где «всё включено»
Откровенный снимок стюардесс взбесил поклонников
Откровенный снимок стюардесс взбесил поклонников
Видео
Драка хозяина с постояльцами в Сочи попала на видео
03:46
Драка хозяина с постояльцами в Сочи попала на видео
Новости путешествий
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
06:06
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
Новости путешествий
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
00:25
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
Новости путешествий
Повар раскрыл секреты отелей, где «всё включено»
04:13
Повар раскрыл секреты отелей, где «всё включено»
Новости путешествий
Исторические места, которые скоро исчезнут
03:07
Исторические места, которые скоро исчезнут
Новости путешествий
Японская авиакомпания пошла навстречу меньшинствам
00:27
Японская авиакомпания пошла навстречу меньшинствам
Новости путешествий
Названы страны, где снова ограничили туристов
03:27
Названы страны, где снова ограничили туристов
Новости путешествий
Немецкие замки, где непременно нужно побывать
05:02
Немецкие замки, где непременно нужно побывать
Новости путешествий
Из пенсионеров хотят сделать «европейских» туристов
00:29
Из пенсионеров хотят сделать «европейских» туристов
Новости путешествий
Назван город, который построят за $500 000 000 000
11:31
Назван город, который построят за $500 000 000 000
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение