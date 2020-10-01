Самыми нежеланными направлениями для путешествий среди россиян оказались государства с нестабильной политической обстановкой — от поездки в подобные места отказались бы почти 70 процентов туристов. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

При этом аналитики выяснили, что 30,5 процента туристов не стали бы планировать путешествия в страны с неблагоприятным климатом, а 27,7 процента россиян боятся летать туда, где есть пугающая их флора и фауна.

Также 11,5 процента респондентов признались, что не желают приезжать в места, культура которых им совершенно незнакома.

Кроме того, 57 процентов опрошенных рассказали, что некоторые страны в принципе никогда их не привлекали и поэтому они не хотят организовывать туда туристические поездки.