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Россияне раскрыли самые нежеланные направления для путешествий

Lenta.ruиещё 1
6 часов назад
Самыми нежеланными направлениями для путешествий среди россиян оказались государства с нестабильной политической обстановкой — от поездки в подобные места отказались бы почти 70 процентов туристов. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
При этом аналитики выяснили, что 30,5 процента туристов не стали бы планировать путешествия в страны с неблагоприятным климатом, а 27,7 процента россиян боятся летать туда, где есть пугающая их флора и фауна.
Также 11,5 процента респондентов признались, что не желают приезжать в места, культура которых им совершенно незнакома.
Кроме того, 57 процентов опрошенных рассказали, что некоторые страны в принципе никогда их не привлекали и поэтому они не хотят организовывать туда туристические поездки.
Ранее в сентябре иностранные туристы признались, что отказываются от поездок в Россию, поскольку считают ее слишком дорогим направлением. Так, согласно результатам опроса, 20 процентов европейских путешественников считают, что отпуск в России им не по карману. При этом, они отмечают, что значительная часть расходов уходит на дорогу.
Новости путешествий,Lenta.ru,
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