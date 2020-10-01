Кабмин продлил программу туристического кешбэка 

Россияне смогут воспользоваться программой туристического кешбэка на новых условиях, совершая путешествия по стране до 10 января 2021 года, передает РИА "Новости".

Теперь в программе участвуют не только отели и туроператоры, но и туристические агрегаторы.

Уточняется, что даты начала и окончания продаж туруслуг с кешбэком позднее объявит Ростуризм

Минимальная продолжительность тура или проживания в гостинице по новым условиям программы сокращена с четырех до двух ночей, минимальная стоимость путевки больше не ограничивается. Максимальный возврат будет составлять 20% стоимости тура, но не более 20 тыс. руб.

Обязательное условие программы — оплата картой "Мир" — осталось прежним.