Кабмин продлил программу туристического кешбэка 

Россияне смогут воспользоваться программой туристического кешбэка на новых условиях, совершая путешествия по стране до 10 января 2021 года, передает РИА "Новости".
Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Теперь в программе участвуют не только отели и туроператоры, но и туристические агрегаторы.
Уточняется, что даты начала и окончания продаж туруслуг с кешбэком позднее объявит Ростуризм.
Минимальная продолжительность тура или проживания в гостинице по новым условиям программы сокращена с четырех до двух ночей, минимальная стоимость путевки больше не ограничивается. Максимальный возврат будет составлять 20% стоимости тура, но не более 20 тыс. руб.
Обязательное условие программы — оплата картой "Мир" — осталось прежним.