Отдохнувшая в Абхазии туристка рассказала о чистоте моря

Российская туристка, отдохнувшая в Абхазии во время пандемии коронавируса, раскрыла правду о чистоте Черного моря на местных пляжах. Своими наблюдениями женщина поделилась в блоге «Летаем сами» на платформе «Яндекс. Дзен».

Так, путешественница рассказала, что перед поездкой в Абхазию многие говорили ей о чистейшей красивой воде, однако такую, по ее словам, можно найти далеко не везде. Так, россиянка забронировала дом в Пицунде и обнаружила, что море напротив пансионатов советских времен мутное.

«Море не совсем спокойное, но не настолько, чтобы вода стала такой мутной. И такой вода была на достаточно большом протяжении. Местами плавали палки разных размеров, как после кораблекрушения», — отметила она.

Тем не менее, женщина уточнила, что ближе к морскому причалу Пицунды и дальше вода оказалась идеально чистой. «На дне галька и камни. И она изумрудного цвета. Впрочем, чуть в сторону от Пицунды, в районе Рыбзавода и Лдзаа есть и песочный пляж — и вода там тоже красивейшего изумрудного цвета», — поделилась отдыхающая.

Путешественница также добавила, что, по заверениям гида, мутной и грязной вода бывает в тех местах, где в море впадает река. «Обычно такое случается после дождей в горах. Все эти палки и грязь река с гор и несет», — привела его слова туристка и добавила, что осенью это явление происходит чаще.

Ранее в сентябре в своем блоге россиянка раскрыла правду о популярных развлечениях в Абхазии — экскурсиям к местным достопримечательностям. Как отметила авторша, при покупке экскурсий туристы могут столкнуться с «безответственными» гидами, которые «не могут предложить высокое качество услуг».