Раскрыт способ взять больше еды на «шведском столе»

Российская туристка раскрыла способ получать большие по размеру порции еды в турецких отелях по системе «шведский стол» во время пандемии коронавируса. Об этом она рассказала в своем блоге «ЯТурист» на платформе «Яндекс Дзен».

По ее словам, после вспышки COVID-19 и введения новых правил питания на курортах Турции «в тарелки себе гору еды уже не положить», а формированием порций занимается персонал объекта размещения.

В связи с этим отдыхающие, которые «любят кушать побольше» и не намерены несколько раз подходить к столам раздачи за очередной порцией того или иного блюда, придумали особый прием.

«Подходят к повару и говорят "волшебное слово" — "фемели"!»

— указала в тексте автор блога.

Она подчеркнула, что проверила эффективность описанного метода на собственном опыте в одном из пятизвездочных отелей в Анталье. В целом, заметила россиянка, в принятии мер безопасности есть плюсы — к примеру, всем постояльцам стало хватать еды, а в ресторанах нет очередей.