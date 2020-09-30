Россияне планируют отпуска из-за второй волны COVID-19

Российские туристы массово ринулись планировать отпуска к морю после объявления мэра Москвы Сергея Собянина о продлении школьных каникул для предотвращения второй волны коронавируса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные туроператоров.

Например, по данным Ассоциации туроператоров России (АТОР) , сейчас спрос на отдых во время каникул значительно выше, чем в аналогичный период прошлого года. При этом, аналитики отметили, что особенно популярны среди путешественников такие направления, как Турция, Краснодарский край и Крым.

Кроме того, подскочившее количество бронирований заметил и директор по развитию сети турагентств «Онлайн-тур» Игорь Блинов . По его словам, во вторник, 29 сентября, когда власти объявили о длинных школьных каникулах, спрос на семейные путевки в Турцию увеличился в 4,5 раза.

К аналогичному выводу пришли и в компании Anex Tour, представитель которой уточнил, что туры бронируют очень активно, в основном в Турцию, Сочи, а также в ОАЭ и Мальдивы. Тем не менее, эксперт отметил, что места заканчиваются очень быстро.

Также эксперты онлайн-сервиса бронирования билетов Aviasales выяснили, что количество поисковых запросов на их сайте резко увеличилось на 40 процентов.

29 сентября Сергей Собянин объявил о введении двухнедельных осенних школьных каникул для снижения заболеваемости коронавирусом. Плановые каникулы в большинстве школ начинаются с 5 октября и длятся неделю.