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Россияне массово ринулись планировать отпуска из-за второй волны коронавируса 

Lenta.ru и ещё 13 2 часа назад
Россияне планируют отпуска из-за второй волны COVID-19
Фото: Сергей Ворсин / «Коммерсантъ»
Российские туристы массово ринулись планировать отпуска к морю после объявления мэра Москвы Сергея Собянина о продлении школьных каникул для предотвращения второй волны коронавируса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные туроператоров.
Например, по данным Ассоциации туроператоров России (АТОР) , сейчас спрос на отдых во время каникул значительно выше, чем в аналогичный период прошлого года. При этом, аналитики отметили, что особенно популярны среди путешественников такие направления, как Турция, Краснодарский край и Крым.
Кроме того, подскочившее количество бронирований заметил и директор по развитию сети турагентств «Онлайн-тур» Игорь Блинов. По его словам, во вторник, 29 сентября, когда власти объявили о длинных школьных каникулах, спрос на семейные путевки в Турцию увеличился в 4,5 раза.
К аналогичному выводу пришли и в компании Anex Tour, представитель которой уточнил, что туры бронируют очень активно, в основном в Турцию, Сочи, а также в ОАЭ и Мальдивы. Тем не менее, эксперт отметил, что места заканчиваются очень быстро.
Также эксперты онлайн-сервиса бронирования билетов Aviasales выяснили, что количество поисковых запросов на их сайте резко увеличилось на 40 процентов.
29 сентября Сергей Собянин объявил о введении двухнедельных осенних школьных каникул для снижения заболеваемости коронавирусом. Плановые каникулы в большинстве школ начинаются с 5 октября и длятся неделю.
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Новости путешествий , Сергей Собянин , Игорь Блинов , Ассоциация туроператоров России
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