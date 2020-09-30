Опытные путешественники раскрыли простые способы проникнуть из эконом-класса в бизнес бесплатно. Соответствующая дискуссия развернулась на портале Reddit, на нее обратили внимание в Daily Express.

Так, по словам одного из туристов, однажды ему удалось попасть в салон повышенного комфорта благодаря своему росту.

«Дама на стойке регистрации увидела, что я высокий, и сказала, что я мог бы использовать пространство для ног [в бизнес-классе]»,

— рассказал мужчина.

Пассажир добавил, что его отношение к персоналу, вероятно, во многом повлияло на это.

«Я думаю, мне помогло то, что я был очень дружелюбен, и у нее [сотрудницы] был хороший день»,

— сообщил пользователь.

Также, он добавил, что одним из факторов повышения класса может служить статус пассажира — например, если он является сотрудником авиакомпании или постоянным клиентом.

Другие участники обсуждения согласились с автором публикации и отметили, что иногда проникнуть в бизнес-класс им помогала коробка конфет.

«Если вы принесете запечатанную коробку конфет для персонала самолета, в особенности перед длительным перелетом, к вам будут относить как к королю»,

— отметили они.