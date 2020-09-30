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Россияне массово пожелали улететь из страны по трем направлениям 

Lenta.ru и ещё 1 5 часов назад
Названы три популярных направления у россиян осенью
Фото: Depositphotos
Об этом свидетельствуют данные опроса онлайн-сервиса «Туту.ру», поступившие в редакцию «Ленты.ру».
Согласно полученным данным, самым востребованным зарубежным городом у самостоятельных туристов стал Кишинев. При этом на втором месте по количеству бронирований оказались турецкие Стамбул и Анталья.
Кроме того, в рейтинг популярных осенних направлений попали Даламан, а также столица Киргизии Бишкек и столица Белоруссии Минск.
Как отметили эксперты, для составления рейтинга они проанализировали продажи билетов через сервис Туту.ру с 1 августа по 24 сентября, даты вылетов — с 1 по 31 октября.
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Новости путешествий , Lenta.ru
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