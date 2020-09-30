Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Отдыхающие описали происходящее в Крыму во время бархатного сезона 

Lenta.ru и ещё 3 5 часов назад
Отдыхающие описали бархатный сезон в Крыму
Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»
Российские туристы, отдохнувшие в Крыму во время бархатного сезона, описали происходящее на местных курортах. Об этом они рассказали в блоге на платформе «Яндекс Дзен».
В первую очередь путешественники обратили внимание, что пляжи, как и многочисленные объекты размещения, «по-летнему заполнены под завязку». «Народа в Крыму отдыхает очень много. Почти как в пик сезона», — заметили они.
Авторы блога уточнили, что за пять дней отпуска посетили несколько крымских пляжей — в Коктебеле, Судаке, Сакском районе (село Прибрежное), Феодосии (село Курортное и поселок Орджоникидзе) и Алуште.
Россияне предположили, что массовое скопление людей в зонах отдыха связано с тем, что из-за введенных на фоне пандемии коронавируса ограничений многие отдыхающие с детьми школьного возраста приняли решение пропустить начало учебы. Вдобавок на курортах установились благоприятные погодные условия.

«В общем, хотели мы отдохнуть в гордом одиночестве, а оказались в толпах отдыхающих», — заключили туристы.

29 сентября стало известно, что Республика Крым оказалась популярнее Турции среди российских туристов в 2020 году. Так, по информации аналитиков, с 1 июля полуостров посетили 3,5 миллиона туристов, из которых 2,1 миллиона приехали в регион в августе. Наиболее востребованными курортами республики стали Ялта, Алушта, Феодосия, Евпатория и Алупка.
Видео дня. Из пенсионеров хотят сделать «европейских» туристов
Последние новости
Российская соцсеть запустила кампанию для поддержки людей с аутизмом Российская соцсеть запустила кампанию для поддержки людей с аутизмом Алиев назвал условие прекращения боев в Нагорном Карабахе Алиев назвал условие прекращения боев в Нагорном Карабахе Зеленский уволил замглавы делегации Украины в ТКГ за позицию по России Зеленский уволил замглавы делегации Украины в ТКГ за позицию по России
Комментарии
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Куда поехать по России осенью в тепло
Куда поехать по России осенью в тепло
Россияне планируют отпуска из-за второй волны COVID-19
Россияне планируют отпуска из-за второй волны COVID-19
Стюардесса объяснила, когда нажимать кнопку вызова
Стюардесса объяснила, когда нажимать кнопку вызова
Видео
Драка хозяина с постояльцами в Сочи попала на видео
03:46
Драка хозяина с постояльцами в Сочи попала на видео
Новости путешествий
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
06:06
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
Новости путешествий
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
00:25
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
Новости путешествий
Исторические места, которые скоро исчезнут
03:07
Исторические места, которые скоро исчезнут
Новости путешествий
Японская авиакомпания пошла навстречу меньшинствам
00:27
Японская авиакомпания пошла навстречу меньшинствам
Новости путешествий
Названы страны, где снова ограничили туристов
03:27
Названы страны, где снова ограничили туристов
Новости путешествий
Немецкие замки, где непременно нужно побывать
05:02
Немецкие замки, где непременно нужно побывать
Новости путешествий
Из пенсионеров хотят сделать «европейских» туристов
00:29
Из пенсионеров хотят сделать «европейских» туристов
Новости путешествий
Назван город, который построят за $500 000 000 000
11:31
Назван город, который построят за $500 000 000 000
Новости путешествий
Кто строил самые древние сооружения на Земле
15:52
Кто строил самые древние сооружения на Земле
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение