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Эксперты рассказали, на сколько подорожал отдых в Омане 

РИА Новости 7 часов назад
Эксперты рассказали, как подорожал отдых в Омане
Фото: РИА Новости
По данным Национального центра статистики и информации (NCSI) Омана, за пять лет (с 2015 до 2019 годы) расходы иностранных туристов на отдых в этой стране выросли почти в два раза, сообщает Times of Oman.
Так, в 2015 году они в общей сумме составили 364,75 миллиона оманских риалов (около 950 миллионов долларов), а в 2019 году — 684,7 миллиона оманских риалов (около 1,8 миллиарда долларов).
Средние расходы иностранного путешественника за пять лет выросли с 360 до 520 долларов.
Большую часть средств отдыхающие тратят на авиабилеты и проживание — 32 и 30 процентов соответственно. На еду и напитки — 14 процентов отпускного бюджета, остальные средства идут на переезды и покупки.
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Новости путешествий , Газета The Times
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