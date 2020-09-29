Эксперты рассказали, как подорожал отдых в Омане

По данным Национального центра статистики и информации (NCSI) Омана, за пять лет (с 2015 до 2019 годы) расходы иностранных туристов на отдых в этой стране выросли почти в два раза, сообщает Times of Oman.

Так, в 2015 году они в общей сумме составили 364,75 миллиона оманских риалов (около 950 миллионов долларов), а в 2019 году — 684,7 миллиона оманских риалов (около 1,8 миллиарда долларов).

Средние расходы иностранного путешественника за пять лет выросли с 360 до 520 долларов.

Большую часть средств отдыхающие тратят на авиабилеты и проживание — 32 и 30 процентов соответственно. На еду и напитки — 14 процентов отпускного бюджета, остальные средства идут на переезды и покупки.