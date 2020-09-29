Крым оказался популярнее Турции 

Республика Крым оказалась популярнее Турции среди российских туристов в 2020 году. Об этом свидетельствуют данные портала «Турстат», передает «Вести Крым».

Так, по информации аналитиков, с 1 июля полуостров посетили 3,5 миллиона туристов, из которых 2,1 миллиона приехали в регион в августе. Наиболее востребованными курортами республики стали Ялта, Алушта, Феодосия, Евпатория и Алупка.

При этом на первое место по популярности среди отечественных путешественников попал Краснодарский край, который принял 6,2 миллиона гостей за лето, а третью строчку занял Алтай (2 миллиона туристов).

На четвертой позиции оказалась Абхазия (миллион путешественников), а на пятом — Турция (460 тысяч россиян).

В сентябре жители Крыма раскритиковали поведение приезжающих на местные курорты российских туристов. По словам экскурсовода Светланы, в этом году отдыхающим «было мало что интересно». Кроме того, также пострадали жители, которые сдают частные квартиры и дома, так как россияне предпочитали бронировать отели.