Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Крым оказался популярнее Турции 

Lenta.ru 6 часов назад
Крым оказался популярнее Турции
Фото: Lenta.ru
Республика Крым оказалась популярнее Турции среди российских туристов в 2020 году. Об этом свидетельствуют данные портала «Турстат», передает «Вести Крым».
Так, по информации аналитиков, с 1 июля полуостров посетили 3,5 миллиона туристов, из которых 2,1 миллиона приехали в регион в августе. Наиболее востребованными курортами республики стали Ялта, Алушта, Феодосия, Евпатория и Алупка.
При этом на первое место по популярности среди отечественных путешественников попал Краснодарский край, который принял 6,2 миллиона гостей за лето, а третью строчку занял Алтай (2 миллиона туристов).
На четвертой позиции оказалась Абхазия (миллион путешественников), а на пятом — Турция (460 тысяч россиян).
В сентябре жители Крыма раскритиковали поведение приезжающих на местные курорты российских туристов. По словам экскурсовода Светланы, в этом году отдыхающим «было мало что интересно». Кроме того, также пострадали жители, которые сдают частные квартиры и дома, так как россияне предпочитали бронировать отели.
Видео дня. Назван город, который построят за $500 000 000 000
Последние новости
Российская соцсеть запустила кампанию для поддержки людей с аутизмом Российская соцсеть запустила кампанию для поддержки людей с аутизмом Армения заявила о сбитом турецким F-16 штурмовике Су-25 Армения заявила о сбитом турецким F-16 штурмовике Су-25 Турция отреагировала на данные о сбитом армянском штурмовике Су-25 Турция отреагировала на данные о сбитом армянском штурмовике Су-25
Комментарии
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Прыжок туристки попал на видео и рассмешил россиян
Прыжок туристки попал на видео и рассмешил россиян
Сочинцев возмутили полуголые отдыхающие
Сочинцев возмутили полуголые отдыхающие
Назван «единственный нормальный» курорт для отдыха
Назван «единственный нормальный» курорт для отдыха
Видео
Драка хозяина с постояльцами в Сочи попала на видео
03:46
Драка хозяина с постояльцами в Сочи попала на видео
Новости путешествий
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
06:06
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
Новости путешествий
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
00:25
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
Новости путешествий
Названы страны, где снова ограничили туристов
03:27
Названы страны, где снова ограничили туристов
Новости путешествий
Немецкие замки, где непременно нужно побывать
05:02
Немецкие замки, где непременно нужно побывать
Новости путешествий
Из пенсионеров хотят сделать «европейских» туристов
00:29
Из пенсионеров хотят сделать «европейских» туристов
Новости путешествий
Назван город, который построят за $500 000 000 000
11:31
Назван город, который построят за $500 000 000 000
Новости путешествий
Кто строил самые древние сооружения на Земле
15:52
Кто строил самые древние сооружения на Земле
Новости путешествий
Сколько стоит поездка в Анапу в бархатный сезон
02:18
Сколько стоит поездка в Анапу в бархатный сезон
Отдых в России
Туристы в Турции начали игнорировать меры защиты
01:19
Туристы в Турции начали игнорировать меры защиты
Заграница
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение