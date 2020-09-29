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«Кладбище медуз» вызвало отвращение у россиян 

Анастасия Иванова 1 час назад
Отдыхающие на российском курорте поделились видео с берега Азовского моря, который покрыли сотни медуз.
На видео можно увидеть множество мертвых животных, которых прибило волнами к берегу. Ничего кроме отвращения у туристов увиденное не вызвало.

«Картина из фильмов ужасов», — говорится в подписи к публикации.

Большинство подписчиков высказывались негативно и даже не подразумевали о том, что послужило причиной для массовой гибели медуз.

«Ужас! Может, это обычное явление, конечно, я не знаю, но зрелище неприятное и тревожное», «Суп из морепродуктов», «Фу, гадость», «Кладбище медуз», «Запах, наверное, ужасный», — писали они.

Однако нашлись и те пользователи, которые постарались объяснить, что подобное зрелище они наблюдают каждый год, так как жизненный цикл медуз подходит к концу. То есть массовная смерть животных в определенный период — это ничто иное как естественный процесс.
Ранее "Рамблер" показывал видео гигантской медузы, которую нашли туристки.
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Новости путешествий , Видео
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