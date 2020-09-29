Россияне рассекретили места для знакомств в отпуске

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip провели исследование, в ходе которого выяснилось, где туристы больше всего предпочитают заводить новые знакомства. Оказалось, очень много тех, кто заводит знакомства во время отпуска и готовы продолжить их после.

Среди лучших мест для начала новых контактов россияне назвали транспорт — 66 процентов опрошенных чаще всего знакомятся в самолетах, поездах и автобусах. А 47 процентов инициируют общение в отелях, причем в отелях большую активность проявляют женщины.

Многие находят себе друзей или будущих партнеров на экскурсиях, а также в ресторанах и кафе. А вот на улицах мужчины вновь проигрывают женщинам.

Территориально знакомства расположились таким образом: в Краснодарском крае и Турции шанс подружиться гораздо выше, чем в других местах.