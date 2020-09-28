Две стюардессы в форме с мини-юбкой забрались на багажные полки в самолете и устроили фотосессию. Соответствующие снимки опубликованы в Instagram-аккаунте @cabincrewboost, который освещает жизнь членов экипажа по всему миру.

На размещенном в сети кадре видно двух бортпроводниц, которые залезли на полки для ручной клади по обеим сторонам салона, демонстрируя стройные ноги в капроновых колготках и туфлях на каблуках.

На других снимках, опубликованных в галерее, одна из девушек позирует в полный рост на фоне самолета, а также полностью забравшись на полку для ручной клади.

@cabincrewboost

Подписчики аккаунта оценили публикацию в комментариях и удивились действиям сотрудниц авиакомпании. «Маленькая полка, но фантастический вид», «Потрясающе», «Скрытое оружие!» — писали они. Однако нашлись и те, кто раскритиковал поведение сотрудниц авиакомпании, заявив, что за такие снимки девушек нужно уволить.