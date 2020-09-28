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Россиянка раскрыла «хитрую» схему обмана при заселении в отель в Турции 

Lenta.ru 6 часов назад
Россиянка раскрыла «хитрую» схему обмана в Турции
Фото: Lenta.ru
Работница турагентства раскрыла «хитрую» схему действий сотрудников отеля в Турции, которые пытались обмануть ее клиентку при заселении. Об этом она рассказала в своем блоге на платформе «Яндекс Дзен».
По ее словам, туристка выбрала для проживания пятизвездочную гостиницу в Анталье с системой «все включено», стоимость размещения в которой оценивалась в семь тысяч рублей за ночь. По прибытии путешественницы турагент заподозрила, что в отеле допустили ошибку.

«Просмотрев фото, я поняла, что нас обманули. Заселили не туда, куда был забронирован номер»,

— заметила автор блога. По ее словам, путаница возникла из-за того, на территории гостиницы было три корпуса с похожими названиями номеров, но различными условиями размещения.
В результате благодаря турагенту отдыхающей оперативно и без дополнительных трат предоставили комнату в здании ближе к побережью.

«А туристка и не знала, что могла просто подарить свой оплаченный номер кому-то», — заключила она.

18 сентября туристы раскрыли новые схемы обмана отдыхающих в Турции во время пандемии коронавируса. Так, широкое распространение получили вымогательства внутри отелей, особенно работающих по системе «все включено». Сотрудники обманывают постояльцев под предлогом «выполнения требований антикоронавирусной безопасности».
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