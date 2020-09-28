Отдыхающие заметили загадочное явление в море у берегов Сочи и сняли его на видео. Опубликованный очевидцами в Instagram ролик стал предметом споров среди пользователей.

На размещенных в сети кадрах запечатлено активное бурление морской воды без видимых причин. «Как вы думаете, что это за чудо происходит в Черном море?» — задался вопросом автор публикации.

Уточняется, что запись была сделана в районе пляжа «Морская звезда» в микрорайоне Лазаревское.

Подписчики аккаунта поделились своими предположениями в комментариях.

«Канализацию прорвало?», «Дерьмо с так называемых очистных сливают», «В Хосте метрах в 500-700 от берега такой "источник вечной жизни" бьет из-под воды», «Сливают воду с аквапарка, каждый год одно и то же», — писали они.