Большинство российских туристов охотно заводят знакомства во время отпуска и готовы продолжать общение по его окончании. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, поступившие в редакцию «Ленты.ру».

Согласно полученным данным, среди лучших мест для начала новых контактов россияне назвали транспорт — 66 процентов опрошенных чаще всего знакомятся в самолетах, поездах и автобусах. Еще 47 процентов инициируют общение в отелях, причем женщины это делают чаще мужчин.

Кроме того, 21 процент заводят друзей на экскурсиях и в ресторанах или кафе. На улицах осмеливаются познакомиться 17 процентов респондентов — уточняется, что женщинам это дается проще, чем мужчинам.