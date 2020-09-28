Туристка назвала способы избежать проблем с перевесом

Россиянка назвала способы уменьшить вес багажа, собираясь в путешествие, чтобы избежать проблем с перевесом в аэропорту. Своими рекомендациями туристка поделилась в блоге «На крыльях» на платформе «Яндекс Дзен».

В первую очередь девушка посоветовала «не пытаться перевезти весь дом» и взять только самые необходимые вещи, желательно, не мнущиеся, чтобы «не бегать в поисках утюга». Также она призвала не брать на курорты много теплой одежды, которая, скорее всего, не пригодится.

«Лучше надеть все тяжелые вещи, такие как куртку, джинсы и кроссовки, на себя во время полета, чтобы не занимать много места в чемодане», — отметила она.

Далее девушка посоветовала сразу уточнить, есть ли в отеле необходимые принадлежности — тапки, полотенца, фен, чтобы без необходимости не брать их с собой.

«Может быть, вы замечали, что чаще всего именно мелочи перегружают чемодан. Вам кажется, что они совсем легкие (...), но в сумме могут весить несколько килограммов. Поэтому советую не брать с собой бритву, щетку, шампуни, ведь вы можете спокойно купить их по месту прибытия», — добавила автор блога.