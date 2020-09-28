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Турист сел в тюрьму из-за отзыва об отеле 

Lenta.ru и ещё 5 3 часа назад
Турист сел в тюрьму из-за отзыва об отеле
Фото: Lenta.ru
Американский турист, проживающий в Таиланде, оставил негативный отзыв о местном отеле на сайте TripAdvisor и в Google и угодил в тюрьму. О случившемся на своей странице в Facebook сообщил британский журналист Эндрю Макгрегор Маршалл (Andrew MacGregor Marshall).
Так, по информации автора, инцидент произошел с гражданином США по имени Уэсли, который написал плохие рецензии на гостиницу на острове Чанг. Постоялец оказался недоволен поведением сотрудников объекта размещения. По его наблюдениям, никто из персонала не улыбался, а менеджер ресторана был крайне груб.
Спустя два месяца мужчину арестовали сотрудники миграционной полиции и предъявили ему обвинение в клевете. Поскольку турист не мог внести залог в размере 100 тысяч тайских бат сразу, его поместили в тюрьму на двое суток. На данный момент Уэсли ожидает суда. Если американца признают виновным, то ему грозит два года лишения свободы.
Тем не менее, руководство гостиницы отметило, что причиной ареста стал иной конфликт. Так, по их информации, Уэсли пришел с приятелем в ресторан отеля со своим спиртным, что запрещено правилами объекта размещения, и отказался платить сбор. Позже мужчина устроил скандал, а затем написал негативный отзыв на других платформах.
«Никогда не думал, что отзыв может закончиться наручниками, — сказал турист в беседе с Маршаллом. — Я буду бороться с ними в суде. Надеюсь, больше никому не придется пережить такой кошмар».
В марте российского туриста, который застрял в Таиланде из-за пандемии коронавируса, задержали за кражу продуктов в супермаркете и посадили в иммиграционную тюрьму. По его словам, он зашел в магазин со знакомым тайцем и много чего купил, но рассчитался не за все. «Я не знаю, как так получилось. Таец куда-то исчез, а продавцы вызвали полицию и оформили на меня недостачу 180 бат (360 рублей)», — поделился турист.
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Новости путешествий , Google
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