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Туристы рассказали, как часто они отправляются в спонтанные поездки 

РИА Новости и ещё 2 3 часа назад
Туристы рассказали, как часто путешествуют спонтанно
Фото: Моя Москва.онлайн
Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, часто ли они отправляются в спонтанные путешествия, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании провели исследование среди 1500 пользователей и выяснили, что 78 процентов из них хоть раз отправлялись куда-то без предварительной подготовки. И почти всем — 92 процентам — так понравилось путешествие, что они готовы повторить этот опыт.
Однако только четверть респондентов (24 процента) считают, что такая поездка лучше запланированной.
Неожиданное путешествие 23 процента пользователей получали в подарок, а остальные — организовывали его самостоятельно. 24 процента клиентов признались, что сами кому-то дарили такой сюрприз.
Наиболее популярны для спонтанных поездок Крым (туда ездили пять процентов клиентов), Санкт-Петербург и Кавказ (по 3,2 процента). Также пользователи отмечали Сочи, Москву, Калининград, Пермь, Алтай, Камчатку и Ростов-на-Дону.
Четверть респондентов рассказали, что незапланированное путешествие они совершали по России.
Без долгой подготовки туристы летали в Турцию — 6,5 процента опрошенных говорят, что хоть раз буквально за день до отпраления принимали решение о туре в Стамбул, Анталью или Бодрум.
Италию для подобного отдыха предпочитали 3,6 процента путешественников, 3,3 процента за один вечер собирали чемодан для отдыха в Таиланде, а 2,5 процента готовы к спонтанным поездкам в Грузию и Германию.
Также пользователи часто называли Чехию, ОАЭ, Францию, Индию, Испанию и Египет. А один путешественник рассказал, что однажды купил горящий тур на Синайский полуостров за три часа до вылета самолета.
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