Турция считается одним из самых доступных направлений не только потому, что лететь туда из России около 3,5 часов, но и из-за невысоких цен на отдых. В связи с этим в последние годы в головах многих зародилось убеждение, что эта солнечная страна — солнечный рай для нищих. «Рамблер» постарался разобраться, так ли это на самом деле.

Основной причиной, по которой россияне выбирают турецкие курорты, является соотношение цены и качества. За относительно небольшую сумму, если рассматривать этот фактор по сравнению с другими странами, путешественники получают теплое море, песчаные пляжи, проживание в отеле со всеми удобствами и питание по системе «все включено».

Кроме того, туроператоры частенько предлагают «горящие» путевки в Турцию, цена которых может быть в два, а то и три раза дешевле обычных. Очевидно, что многим такая перспектива кажется довольно соблазнительной. В конце концов это рациональное вложение средств — без переплат.

Благодаря этому отдых в Турции могут позволить себе девять из десяти россиян. Многие из них не выходят за пределы отеля, чтобы пообедать в местном ресторанчике или, например, купить заморских сувениров, так как довольно ограничены в средствах — да и зачем, когда в стоимость путевки уже вошло все необходимое. Очевидно, это не очень положительно сказывается на внутренней экономике страны — поток путешественников все больше, а дохода все меньше.

Из-за доступной цены на отдых контингент на турецких курортах, как правило, не самый привлекательный. В основной своей массе это студенты, семьи среднего и низшего класса, пенсионеры. Таким образом Турция в последние годы стала похожа на Сочи — повсюду одни русские.

Исходя из всего вышеперечисленного, смело можно согласиться с утверждением, что Турция — рай для небогатых людей. Но это, скорее, плюс, чем минус. Ведь вне зависимости от своего дохода, каждый должен иметь возможность окунуться в жизнь за пределами родины. Поэтому стоит поблагодарить Турцию за такую возможность!