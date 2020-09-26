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Италия закрывает лазейку для туристов, прибывающих якобы на лечение 

TourDom 3 часа назад
Италия закрывает лазейку для туристов
Фото: TourDom
Набравшая популярность у обеспеченной путешествующей публики схема въезда в Европу в условиях коронавирусных ограничений — по формальным медицинским показаниям — станет сложнее в реализации. Во всяком случае для тех, кто направляется в Италию. Рекомендации российским гражданам, въезжающим в эту страну с целью прохождения лечения, опубликованы на сайте Росавиации.

«Обращаем ваше внимание на ужесточение со стороны итальянских госструктур контроля за соблюдением требований по въезду тех, кто прибывает на лечение по приглашению клиник», — говорится в сообщении ведомства.

В связи с участившимися случаями отказов в пропуске россиянам на пунктах погранконтроля Италии и аннуляции ранее выданных виз рекомендовано не пытаться въехать в страну по следующим основаниям: для прохождения косметических и спа-процедур, получения услуг массажа, мануальной и физиотерапии, лечения гомеопатическими методами. Для поездки необходимы серьезные медицинские показания и прямое — без всяких посредников — приглашение от государственной клиники, подписанное ее руководителем или главным врачом. Кроме того, нужно получить визу категории «Лечение», при этом если ранее была выдана туристическая шенгенская виза, она аннулируется.
Тщательно проверять наличие у пассажиров вышеуказанных документов Росавиация предписала и авиакомпаниям, выполняющим разовые рейсы в Италию.
Как пояснил порталу TourDom.ru осведомленный специалист в области авиаперевозок, минувшим летом вылеты в Европу якобы на лечение стали небывало популярны у российского артистического бомонда, а также обеспеченных путешественников. Некоторые компании оформляют приглашения от медучреждений стоимостью от 2 тыс. евро, организуют авиаперевозку. «В Греции, например, после начала пандемии успели побывать едва не все наши звезды, с июня по август на направление было организовано не менее 20 авиарейсов бизнес-джетами. Стоимость места на борту — от 3,5 тыс. евро в одну сторону», — делится информацией эксперт. Другие востребованные направления — Кипр, французский Лазурный берег (Ницца). Были запросы и на частные перелеты в Италию.
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Новости путешествий , Росавиация
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