Швейцария введет карантин по COVID-19 для 15 стран

Швейцария внесла в список эпидемиологически опасных 15 стран, среди них — Великобритания, Бельгия и Дания, список также пополнился французским, итальянским и австрийскими регионами, сообщает Федеральный офис общественного здравоохранения страны.
Согласно данным, опубликованным в пятницу, список стран пополнился Великобританией, Бельгией, Данией, Эквадором, Венгрией, Исландией, Ирландией, Ямайкой, Люксембургом, Марокко, Непалом.
В список эпидемиологически опасных государств также были включены Нидерланды, Оман, Португалия и Словения.
Кроме того, в перечень были внесены французский регион Бретань, итальянская Лигурия, а также Верхняя Австрия и Нижняя Австрия.
Офис сообщил, что с 28 сентября из списка исключены Косово и Сан-Марино.
Прибывшие из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой обязаны соблюдать 10-дневный карантин.
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