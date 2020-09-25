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Стюардесса полностью уместилась на багажной полке и показала результат 

Lenta.ru и ещё 1 4 часа назад
Стюардесса полностью уместилась на багажной полке
Фото: @cabin_crew_beauties
Американская стюардесса итальянского происхождения Руби Акоста (Ruby Acosta) сфотографировалась в салоне самолета в необычной позе и показала результат. Соответствующий снимок был опубликован в Instagram-аккаунте cabin_crew_beauties, который освещает жизнь членов экипажа по всему миру.
На размещенном в сети кадре видно, что бортпроводница полностью уместилась на багажной полке в лежачем положении. На девушке надета черная форма, туфли на каблуках и белые часы.
@cabin_crew_beauties
Подписчики аккаунта оценили публикацию в комментариях под снимком. «Просто прекрасна», «Хотел бы я побывать на рейсе, на котором она будет работать», «Забавный снимок», «Красавица», — писали они.
23 сентября неизвестная стюардесса поделилась фото в откровенной позе на борту самолета. На кадре запечатлена бортпроводница, забравшаяся на полку для ручной клади — видна только нижняя часть ее тела в черной мини-юбке и ноги в черных колготках и туфлях на каблуках.
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