Россия постепенно начинает открывать свои границы для воздушных перелетов. Стало известно о еще одной стране, которая готова принять туристов из России. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники на российском рынке авиаперевозок.
С 1 октября Греция готова восстановить перелеты с Россией. Инициатором возобновления отношений стала греческая сторона.
Греческая сторона редлагает возобновить рейсы в три города: Афины, Салоники и Ираклион. Однако власти России опасаются открывать авиасообщение в полном объеме, так как случаи заражения коронавирусом увеличились.
Сейчас речь идет о возобновлении авиасообщения в ограниченном режиме — раз в неделю между Москвой и Афинами. При этом окончательное решение еще не было принято.