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Еще одна страна хочет возобновить авиасообщение с РФ

Анастасия Иванова
2 часа назад
Россия постепенно начинает открывать свои границы для воздушных перелетов. Стало известно о еще одной стране, которая готова принять туристов из России. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники на российском рынке авиаперевозок.
С 1 октября Греция готова восстановить перелеты с Россией. Инициатором возобновления отношений стала греческая сторона.
Греческая сторона редлагает возобновить рейсы в три города: Афины, Салоники и Ираклион. Однако власти России опасаются открывать авиасообщение в полном объеме, так как случаи заражения коронавирусом увеличились.
Сейчас речь идет о возобновлении авиасообщения в ограниченном режиме — раз в неделю между Москвой и Афинами. При этом окончательное решение еще не было принято.
Новости путешествий,Видео,Россия,Греция,
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