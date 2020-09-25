Греческая сторона редлагает возобновить рейсы в три города: Афины, Салоники и Ираклион. Однако власти России опасаются открывать авиасообщение в полном объеме, так как случаи заражения коронавирусом увеличились.

Сейчас речь идет о возобновлении авиасообщения в ограниченном режиме — раз в неделю между Москвой и Афинами. При этом окончательное решение еще не было принято.