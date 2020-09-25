Стюардесса в мини-юбке спозировала на тележке для еды

Американская стюардесса итальянского происхождения Руби Акоста (Ruby Acosta) попозировала в форме на борту самолета для снимка. Соответствующая публикация появилась в аккаунте @cabin_crew_beauties в Instagram, освещающем жизнь членов экипажа по всему миру.

На размещенной в сети серии снимков запечатлена бортпроводница, сидящая на тележке, предназначенной, в частности, для хранения и раздачи еды для пассажиров воздушного судна. На девушке при этом надет синий костюм с мини-юбкой и черные туфли на каблуках.

@cabin_crew_beauties

Подписчики сообщества отреагировали на пост в комментариях. «Обворожительна, просто обворожительна, дорогая!», «Красавица, красавица! Прекрасные ноги», «Сногсшибательная», «Будь счастлива!» — писали они.

23 сентября сообщалось, что неизвестная стюардесса поделилась фото в откровенной позе на борту самолета — на кадре была запечатлена бортпроводница, забравшаяся на полку для ручной клади — видна только нижняя часть ее тела в черной мини-юбке и ноги в черных колготках и туфлях на каблуках.