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Стюардесса в мини-юбке попозировала на тележке для еды на борту самолета 

Lenta.ru 5 часов назад
Стюардесса в мини-юбке спозировала на тележке для еды
Фото: @cabin_crew_beauties
Американская стюардесса итальянского происхождения Руби Акоста (Ruby Acosta) попозировала в форме на борту самолета для снимка. Соответствующая публикация появилась в аккаунте @cabin_crew_beauties в Instagram, освещающем жизнь членов экипажа по всему миру.
На размещенной в сети серии снимков запечатлена бортпроводница, сидящая на тележке, предназначенной, в частности, для хранения и раздачи еды для пассажиров воздушного судна. На девушке при этом надет синий костюм с мини-юбкой и черные туфли на каблуках.
@cabin_crew_beauties
Подписчики сообщества отреагировали на пост в комментариях. «Обворожительна, просто обворожительна, дорогая!», «Красавица, красавица! Прекрасные ноги», «Сногсшибательная», «Будь счастлива!» — писали они.
23 сентября сообщалось, что неизвестная стюардесса поделилась фото в откровенной позе на борту самолета — на кадре была запечатлена бортпроводница, забравшаяся на полку для ручной клади — видна только нижняя часть ее тела в черной мини-юбке и ноги в черных колготках и туфлях на каблуках.
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