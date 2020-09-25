Еще одна страна хочет возобновить авиасообщение с РФ

Греция готова восстановить полеты с 1 октября, сообщают «Известия» со ссылкой на источники на российском рынке авиаперевозок.

Инициатором возобновления перелетов стала греческая сторона. Ранее власти Греции направили России официальное письмо с предложением восстановить полеты с начала октября.

По информации издания, Греция предлагает возобновить рейсы в три города: Афины, Салоники и Ираклион. Однако власти России рассматривают возможность возобновления авиасообщения в ограниченном режиме — один раз в неделю между Москвой и Афинами. При этом окончательное решение еще не было принято.

Кроме того, Россия ведет переговоры по восстановлению сообщения с Кубой, Доминиканской Республикой и Мексикой. Однако указывается, что в связи с ростом случаев заражения коронавирусом российские власти опасаются открывать авиасообщение в полном объеме.

Россия объявила о восстановлении авиасообщения с еще четырьмя странами 20 сентября: Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Кореей. До этого стало известно о возобновлении полетов в Египет, на Мальдивы и в Объединенные Арабские Эмираты. Международное авиасообщение в стране было запущено с 1 августа — разрешены были полеты в Великобританию (Лондон), Турцию (с 1 августа — в Анкару и Стамбул, с 10 августа — в Анталью, Бодрум и Даламан) и Танзанию (на остров Занзибар).