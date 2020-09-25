Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Еще одна страна захотела полностью возобновить авиасообщение с Россией 

Lenta.ru и ещё 17 5 часов назад
Еще одна страна хочет возобновить авиасообщение с РФ
Фото: Lenta.ru
Греция готова восстановить полеты с 1 октября, сообщают «Известия» со ссылкой на источники на российском рынке авиаперевозок.
Инициатором возобновления перелетов стала греческая сторона. Ранее власти Греции направили России официальное письмо с предложением восстановить полеты с начала октября.
По информации издания, Греция предлагает возобновить рейсы в три города: Афины, Салоники и Ираклион. Однако власти России рассматривают возможность возобновления авиасообщения в ограниченном режиме — один раз в неделю между Москвой и Афинами. При этом окончательное решение еще не было принято.
Кроме того, Россия ведет переговоры по восстановлению сообщения с Кубой, Доминиканской Республикой и Мексикой. Однако указывается, что в связи с ростом случаев заражения коронавирусом российские власти опасаются открывать авиасообщение в полном объеме.
Россия объявила о восстановлении авиасообщения с еще четырьмя странами 20 сентября: Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Кореей. До этого стало известно о возобновлении полетов в Египет, на Мальдивы и в Объединенные Арабские Эмираты. Международное авиасообщение в стране было запущено с 1 августа — разрешены были полеты в Великобританию (Лондон), Турцию (с 1 августа — в Анкару и Стамбул, с 10 августа — в Анталью, Бодрум и Даламан) и Танзанию (на остров Занзибар).
Видео дня. Что происходит на круизном судне в 12-балльный шторм
Последние новости
Генерал СВР назвал главные цели российских разведчиков за рубежом Генерал СВР назвал главные цели российских разведчиков за рубежом Число новых случаев заражения коронавирусом в России превысило 7,2 тысячи Число новых случаев заражения коронавирусом в России превысило 7,2 тысячи Собянин призвал часть москвичей самоизолироваться Собянин призвал часть москвичей самоизолироваться
Комментарии
Новости путешествий , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван «единственный нормальный» курорт для отдыха
Назван «единственный нормальный» курорт для отдыха
Внешность российской стюардессы покорила иностранцев
Внешность российской стюардессы покорила иностранцев
Сочинцев возмутили полуголые отдыхающие
Сочинцев возмутили полуголые отдыхающие
Видео
Драка хозяина с постояльцами в Сочи попала на видео
03:46
Драка хозяина с постояльцами в Сочи попала на видео
Новости путешествий
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
06:06
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
Новости путешествий
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
00:25
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
Новости путешествий
Сколько стоит поездка в Анапу в бархатный сезон
02:18
Сколько стоит поездка в Анапу в бархатный сезон
Отдых в России
Туристы в Турции начали игнорировать меры защиты
01:19
Туристы в Турции начали игнорировать меры защиты
Заграница
Стало известно, как россияне хотят отдыхать зимой
03:42
Стало известно, как россияне хотят отдыхать зимой
Отдых в России
Зачем в Абхазии вешают бутылки на пляжные зонты
03:01
Зачем в Абхазии вешают бутылки на пляжные зонты
Новости путешествий
В Китае открыли отель, уходящий под землю
04:32
В Китае открыли отель, уходящий под землю
Новости путешествий
Россия возобновила полеты ещё в 4 страны
00:27
Россия возобновила полеты ещё в 4 страны
Новости путешествий
Черногорию открыли для россиян
02:00
Черногорию открыли для россиян
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение