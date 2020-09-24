Россиянин сравнил реальные цены в Сочи и Турции

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Согласно опубликованной информации, забронировать пятизвездочный отель на период с 25 по 30 сентября в Сочи будет стоить в 17 раз дороже, чем на аналогичные даты в Турции. При этом в указанный срок на российском курорте свободны только две гостиницы такого высокого уровня.

Так, например, стоимость номера в отеле Hyatt Regency в Сочи на шесть ночей составляет шесть тысяч евро (536 тысяч рублей). Вдобавок отмечается, что за такую цену можно забронировать не самый дорогой номер. А отель той же международной гостиничной сети в ОАЭ стоит всего 344 евро (30 тысяч рублей).

В тоже время в Стамбуле отдых в гостинице Radisson Residences того же уровня обойдется туристу в 487 евро (43 тысячи рублей), а в отеле Legacy Ottoman еще меньше — 470 евро (42 тысячи рублей).

В качестве доказательства автор материала также привел цены на проживание в других пятизвездочных отелях. В частности, отдохнуть в Анталии в Crowne Plaza возможно за 634 евро (57 тысяч рублей), а в стамбульском Hilton с рейтингом «потрясающе» на сайте Booking.com — за 567 евро (51 тысяча рублей).

Ранее в сентябре российская туристка, которая отдохнула в Абхазии и в Сочи, сравнила цены на курортах. По ее словам, на абхазском курорте Гагра оказалось дешевле практически все: еда и напитки, экскурсии, развлечения и даже лежаки на пляжах.