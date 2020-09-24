Сочинцев возмутили полуголые отдыхающие 

Жителей Сочи возмутила пара, которая прошлась по улицам города в купальниках. Произошедшее попало на видео, запись появилась на YouTube-канале «Сочи 24».

На размещенном ролике под названием «Неделя пляжной моды в Сочи продолжается» видно, что полуголый мужчина гуляет за руку с женщиной в слитном купальнике. При этом пара идет по улице, пошатываясь. Отмечается, что молодых людей сняли на камеру недалеко от городской набережной.

Другой местный житель сфотографировал семью с ребенком в коляске, которая шла по центральному району Сочи Мамайка в пляжной одежде и сланцах. «Жаркое утро на Мамайке сегодня», — говорится в подписи к публикации.