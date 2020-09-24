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Раскрыты популярные схемы обмана россиян в Абхазии 

Lenta.ru 1 час назад
Раскрыты популярные схемы обмана россиян в Абхазии
Фото: Lenta.ru
Посетившие Абхазию туристы поделились информацией о популярных обманных схемах, которые используют гиды на экскурсиях. Об этом пишет «Sputnik Абхазия».
Как рассказал российский турист, во время популярного автобусного тура отдыхающих привозят в место назначения, после чего предлагают посетить другие места поблизости, однако просят заплатить водителю определенную сумму денег. В частности, мужчина посещал озеро Рица и вместе с другими попутчиками «скинулся по 250 рублей», чтобы проехать на смотровую площадку.

«Экскурсия стоит всего-то на пару сотен рублей дороже, но, когда вы уговариваете водителя, она становится дороже настолько, насколько разгуляется аппетит сопровождающего экскурсовода», — добавил россиянин.

По словам другой туристки, часто экскурсантов обманом завозят попробовать местные мед и вино, где многие покупают продукты по завышенным ценам. Кроме того, из-за незапланированных остановок, с которыми согласны не все путешественники, время экскурсии существенно увеличивается.
Вдобавок отдыхающие жалуются на дополнительные сборы денег со стороны экскурсоводов — когда во время поездки они неожиданно объявляли, что стоянка автобуса становится платной через 10 минут и всем необходимо заплатить за нее, чтобы дольше смотреть достопримечательности.
Экскурсовод Руслана Гергедава, в свою очередь, раскрыла причины, по которым гидам приходится брать дополнительную плату с туристов на экскурсиях. По ее словам, в каждом прайс-листе любой турфирмы под направлением пишется примечание: «по желанию, за допплату вы можете посетить другие достопримечательности».
Помимо этого, она добавила, что если экскурсоводу не удалось отвезти отдыхающих на дополнительные направления, то он остается без заработка. «Есть те, которые отказываются посещать допместа и выходят из машины. В этот момент экскурсовод понимает, что он теряет львиную долю дохода», — пояснила Гергедава.
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Новости путешествий , ИА Sputnik
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