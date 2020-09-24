Спрогнозирован ажиотаж россиян по двум маршрутам

Российские туроператоры прогнозируют ажиотажный поток отечественных туристов по двум маршрутам грядущей зимой на фоне введенных из-за пандемии коронавируса ограничений. Об этом пишет TourDom.ru.

Так, клиенты большинства агентств ранее в зимний период предпочитали горнолыжный отдых в Европе, однако ввиду вспышки COVID-19 и закрытия границ, вероятно, выберут для отдыха курорты внутри страны.

В первую очередь, речь идет о таких направлениях, как Красная Поляна и Домбай. Кроме того, популярностью среди россиян могут пользоваться Приэльбрусье, а также курорты Чечни, Дагестана, Ингушетии, Осетии.

«Некоторые любители горных лыж будут до последнего ждать открытия европейских направлений, после чего переориентируются на внутренний продукт. Полагаем, что загрузка на пиковые даты, выходные и праздничные дни у отечественных курортов будет полной», — считает исполнительный директор «Интуриста» Сергей Толчин.