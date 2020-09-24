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Спрогнозирован ажиотаж россиян по двум маршрутам

Lenta.ruиещё 1
1 час назад
Российские туроператоры прогнозируют ажиотажный поток отечественных туристов по двум маршрутам грядущей зимой на фоне введенных из-за пандемии коронавируса ограничений. Об этом пишет TourDom.ru.
Так, клиенты большинства агентств ранее в зимний период предпочитали горнолыжный отдых в Европе, однако ввиду вспышки COVID-19 и закрытия границ, вероятно, выберут для отдыха курорты внутри страны.
В первую очередь, речь идет о таких направлениях, как Красная Поляна и Домбай. Кроме того, популярностью среди россиян могут пользоваться Приэльбрусье, а также курорты Чечни, Дагестана, Ингушетии, Осетии.
«Некоторые любители горных лыж будут до последнего ждать открытия европейских направлений, после чего переориентируются на внутренний продукт. Полагаем, что загрузка на пиковые даты, выходные и праздничные дни у отечественных курортов будет полной», — считает исполнительный директор «Интуриста» Сергей Толчин.
Отмечается, что Красная Поляна в особенности отвечает всем требованиям путешественников и располагает всей необходимой спортивной инфраструктурой, качественными и разнообразными трассами, а также удобными вариантами проживания. В свою очередь менее известны курорты предлагают крайне выгодное соотношение по параметрам цена–качество, считают эксперты.
Новости путешествий,Сергей Толчин,
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