Буйных туристов сняли с рейса в Турцию из-за маски 

На Украине туристов, которые в хамской манере отказались надевать защитные маски, сняли с рейса в Турцию. Об этом 24 сентября сообщила одна из туристок Леся Войтицкая в Facebook

«Наденьте маску! На *** ее себе надень… Так начинался диалог двух пассажиров утреннего рейса Киев—Анталия 20.09.2020. Диалог не очень удачно закончился для супругов, не придерживавшихся масочного режима и элементарных правил этикета», — написала она.

Также Войтицкая отметила, что через полчаса пограничники вывели их под аплодисменты пассажиров из самолета. Еще полчаса в багажном отделении пассажиры искали свой багаж.

Рейс задержали, за что, вероятно, супруги заплатят штраф.