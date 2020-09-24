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Буйных туристов сняли с рейса в Турцию из-за маски 

Украина.ру 1 час назад
Буйных туристов сняли с рейса в Турцию из-за маски
Фото: Украина.ру
На Украине туристов, которые в хамской манере отказались надевать защитные маски, сняли с рейса в Турцию. Об этом 24 сентября сообщила одна из туристок Леся Войтицкая в Facebook
«Наденьте маску! На *** ее себе надень… Так начинался диалог двух пассажиров утреннего рейса Киев—Анталия 20.09.2020. Диалог не очень удачно закончился для супругов, не придерживавшихся масочного режима и элементарных правил этикета», — написала она.
Также Войтицкая отметила, что через полчаса пограничники вывели их под аплодисменты пассажиров из самолета. Еще полчаса в багажном отделении пассажиры искали свой багаж.
Рейс задержали, за что, вероятно, супруги заплатят штраф.
Видео дня. Туристы в Турции начали игнорировать меры защиты
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