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Прыжок полной туристки со скалы в Черное море попал на видео и рассмешил россиян 

Lenta.ru и ещё 3 3 часа назад
Туристка прыгнула со скалы в Черное море, случайно попала на видео и рассмешила пользователей соцсетей. Ролик был опубликован в сообществе «Это Сочи, детка!» во «ВКонтакте».
На размещенных в сети кадрах запечатлено, как неизвестный отдыхающий, позируя, медленно выходит из воды, и одновременно на заднем плане выполняет прыжок полная женщина. «Грациозный прыжок пантеры, заслуживающий "Оскар"», — говорится в подписи к посту. При этом точное место инцидента не указывается.
Подписчики сообщества с юмором отреагировали на публикацию. «Так вот откуда берутся волны на Черном море», «Довольно четкий "уголок"», «Прыжок раком!», «Всех бычков поглушила булочка», — писали они.
23 сентября в сети было опубликовано видео того, как россиянин из самолета выпрыгнул с парашютом на пляж в Сочи. Мужчина совершил прыжок над черноморским побережьем и приземлился возле оборудованного лежаками места для отдыха.
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