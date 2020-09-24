Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще

Блогерша назвала блюда, которые не стоит есть в отелях Турции

Lenta.ru
3 часа назад
Пользовательница сети составила список продуктов, которые туристы не рекомендуют употреблять в отелях Турции. Информация появилась в блоге «ТУРИСТиКо» на платформе «Яндекс Дзен».
Автор публикации проанализировала отзывы путешественников, которые отдыхали в гостиницах уровня пять звезд, а также в отелях среднего класса — три или четыре звезды. Согласно материалу, чаще всего туристы жалуются на качество еды и содержание меню после отдыха в наименее дорогих гостиницах.
Среди минусов кухни отдыхающие называют небольшой выбор мясных блюд, однако их отсутствие компенсируют рыба и морепродукты, а также маленькое количество фруктов на столе, причем часто они недоспелые и несладкие. Кроме того, во многих отелях постояльцам предлагают йогурты без упаковок, в которых попадаются кусочки несвежих фруктов.
Вдобавок путешественники рекомендуют воздержаться от употребления блюд из сырого мяса или суши из рыбы, так как туристам неизвестны условия их хранения и сколько они пролежали на столе без холодильника.
Часто не съеденное накануне мясо могут подавать повторно под соусом, в супах-пюре или в горшочках.
Отдыхающие также подчеркивают, что в отелях нередко в приготовлении салатов, яичницы и пиццы используют мясную нарезку, которая осталась с обеда. Таким же образом поступают и с десертами: например, добавляют на пирожное новый слой крема, сливок, желе или фруктов, чтобы освежить его.
По информации поста, не рекомендуется брать коктейли с кубиками льда, поскольку чаще всего их для них замораживают обычную воду из-под крана. К тому же многие напитки готовят из специальных порошков, в связи с чем на отдыхе для питья лучше отдавать предпочтение чаю или воде в бутылках.
В августе отдыхающим в турецких отелях запретили самим брать еду со «шведского стола» в связи с пандемией коронавируса. Отмечается, что эта мера коснется в том числе и гостиниц, работающих по системе «все включено».
Новости путешествий,Турция,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФото
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители