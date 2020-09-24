Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Редкое природное явление у берегов Абхазии попало на камеру 

Lenta.ru и ещё 1 7 часов назад
Редкое явление у берегов Абхазии попало на камеру
Фото: Lenta.ru
Парапланеристы заметили аномальное явление у берегов Абхазии. Произошедшее попало на камеру, соответствующими кадрами очевидцы поделились в Instagram.
На размещенных в сети фотографиях запечатлена необычная водяная воронка в Черном море — видно, как вода меняет цвет от темно-синего к ярко-бирюзовому.
@gagraparaplan
«Кому-то очень повезло наблюдать такое редкое явление природы с высоты птичьего полета», — указано в подписи к посту.
Пользователи сети оценили публикацию в комментариях. «В такую красоту невозможно не влюбиться», «С ума сойти!», «Красотища! Удивительно прекрасный мир природы», «Завораживает! Вот оно, вдохновение для следующего полета!», «Что это? Как-то страшно!» — писали они.
30 августа у Сакского и Черноморского районов Крыма пронесся крупный торнадо — большой водяной смерч образовался рядом с побережьем. Его было видно даже в отдаленных от моря местах. Такие смерчи обычно возникают в тропических зонах и «живут» около 15–30 минут. Диаметр может варьироваться от пяти до 200 метров.
Видео дня. Туристы в Турции начали игнорировать меры защиты
Последние новости
Восстановлена картина случайной атаки Су-35 на Су-30 в Тверской области Восстановлена картина случайной атаки Су-35 на Су-30 в Тверской области Еще одна страна отказалась считать Лукашенко легитимным президентом Еще одна страна отказалась считать Лукашенко легитимным президентом Путин назвал недопустимыми зарплаты ниже 12 тысяч рублей Путин назвал недопустимыми зарплаты ниже 12 тысяч рублей
Комментарии 2
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянин раскрыл правду о работе аниматора в Турции
Россиянин раскрыл правду о работе аниматора в Турции
Россиянка проехала всю Европу, несмотря на вирус
Россиянка проехала всю Европу, несмотря на вирус
Авиапассажиров накормят бургерами от рэпера Тимати
Авиапассажиров накормят бургерами от рэпера Тимати
Видео
Драка хозяина с постояльцами в Сочи попала на видео
03:46
Драка хозяина с постояльцами в Сочи попала на видео
Новости путешествий
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
06:06
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
Новости путешествий
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
00:25
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
Новости путешествий
Туристы в Турции начали игнорировать меры защиты
01:19
Туристы в Турции начали игнорировать меры защиты
Заграница
Стало известно, как россияне хотят отдыхать зимой
03:42
Стало известно, как россияне хотят отдыхать зимой
Отдых в России
Зачем в Абхазии вешают бутылки на пляжные зонты
03:01
Зачем в Абхазии вешают бутылки на пляжные зонты
Новости путешествий
В Китае открыли отель, уходящий под землю
04:32
В Китае открыли отель, уходящий под землю
Новости путешествий
Россия возобновила полеты ещё в 4 страны
00:27
Россия возобновила полеты ещё в 4 страны
Новости путешествий
Черногорию открыли для россиян
02:00
Черногорию открыли для россиян
Новости путешествий
Гавайский остров, куда не пускают чужаков
03:15
Гавайский остров, куда не пускают чужаков
Отдых в России
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение