Происходящее в Сочи в бархатный сезон сняли на видео 

Соответствующая видеозапись была опубликована в сообществе «Типичный Сочи» во «ВКонтакте».
На размещенных в сети кадрах запечатлена прибрежная зона отдыха, переполненная загорающими и купающимися людьми. «Готовы еще приехать на море в Сочи?» — задались вопросом авторы публикации.
Подписчики сообщества оценили публикацию в комментариях.
«Если есть на свете рай, это Краснодарский край», «Сегодня только уехал, полтора месяца, класс», «Почему нет? Я и сейчас здесь», «Обстановка по кайфу», «Мне понравился отдых», — писали они.