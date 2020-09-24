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Происходящее в Сочи в бархатный сезон сняли на видео 

Lenta.ru и ещё 1 23 минуты назад
Соответствующая видеозапись была опубликована в сообществе «Типичный Сочи» во «ВКонтакте».
На размещенных в сети кадрах запечатлена прибрежная зона отдыха, переполненная загорающими и купающимися людьми. «Готовы еще приехать на море в Сочи?» — задались вопросом авторы публикации.
Подписчики сообщества оценили публикацию в комментариях.

«Если есть на свете рай, это Краснодарский край», «Сегодня только уехал, полтора месяца, класс», «Почему нет? Я и сейчас здесь», «Обстановка по кайфу», «Мне понравился отдых», — писали они.

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Новости путешествий , Видео
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