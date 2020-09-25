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Российская журналистка описала реальную ситуацию в Турции при пандемии 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
Журналистка РФ описала ситуацию в Турции при пандемии
Фото: Lenta.ru
Российская журналистка отправилась на отдых в Турцию во время пандемии коронавируса и описала реальную ситуацию на местных курортах. Материал был опубликован на сайте «Московского комсомольца».
По ее словам, при въезде в Турцию не требуется тест на COVID-19, однако до вылета на сайте Госуслуг необходимо заполнить черновик заявки о въезде на территорию России, который потребуется при возвращении на родину.
Кроме того, в аэропорте тяжело соблюдать социальную дистанцию из-за маленькой площади, а в самолете члены экипажа не следили за использованием средств индивидуальной защиты.
При этом перед посадкой на борт проводится термометрия: если у путешественника температура повышена, его отправляют в медпункт для дополнительного осмотра.

«При нас с самолета развернули маму с дочкой. А вернулись ли они на борт, проследить не удалось», — пояснила корреспондентка.

По словам россиянки, в Турции персонал отеля требовал носить маски — их можно было брать бесплатно в неограниченном количестве на ресепшене, который был загорожен защитным экраном. Сами сотрудники гостиницы постоянно были в масках и перчатках.
В то же время изменился порядок работы столовой: еду со шведского стола выдавал сам повар, а напитки наливали и приносили за стол официанты, чтобы у барной стойки не создавалась толпа. Отмечается также, что на пляжах шезлонги были расставлены на расстоянии друг от друга, а люди соблюдали дистанцию даже при купании в море. Во время экскурсий маски были обязательны только в автобусе.
По информации издания, по прилете в Москву сотрудники Роспотребнадзора выдают памятку о том, что нужно сделать, чтобы избежать штрафа в размере от 15 до 40 тысяч рублей: сначала необходимо сдать тест на коронавирус и загрузить информацию о прибытии на сайт Госуслуг.
Ранее в сентябре россияне рассказали о проблемах на отдыхе в Турции во время пандемии. Так, одну группу туристов депортировали из-за контакта с болеющим коронавирусом попутчиком, а других по аналогичной причине изолировали в отдельные апартаменты. Помимо того, некоторые путешественники жалуются на проблемы при заселении в отели.
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Новости путешествий , Роспотребнадзор , Московский комсомолец
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