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В Сочи туристка позагорала на могиле и возмутила местных жителей 

Lenta.ru и ещё 4 4 часа назад
В Сочи туристка позагорала на могиле и возмутила Сеть
Фото: Pixabay
Туристка отдохнула на территории Завокзального мемориального комплекса в Сочи и возмутила пользователей сети. Соответствующие кадры и комментарии появились в сообществе «ДТП и ЧП Сочи» во «ВКонтакте».
Местные жители сфотографировали женщину в купальнике, которая, чтобы позагорать, расположилась на одной из могил двух тысяч советских солдат, погибших в боях в годы Великой Отечественной войны.
Страница «ДТП и ЧП | Сочи» во «ВКонтакте»
Пользователи сети раскритиковали женщину за ее отношение к памятнику в комментариях под снимком. «Общество, которое мы заслуживаем», «В правоохранительные органы обращайся, тут никто не поможет», «Ничего святого», «О господи!», «Это ненормально!» — писали сочинцы.
Ранее в августе жители Сочи сняли на видео туристку, которая прошлась по улицам с оголенными ягодицами, и возмутились ее поступком. На размещенном ролике видно, как отдыхающая идет по пешеходному переходу в одной футболке и кроссовках и несет шорты в руках.
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Новости путешествий , МВД
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