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Россияне нашли способ избежать сдачи теста на COVID-19 после отпуска за границей

Lenta.ruиещё 1
1 час назад
Российские туристы нашли способ избежать требований Роспотребнадзора по обязательной сдаче теста на коронавирус по возвращении из заграничного отпуска. Об этом со ссылкой на посты в соцсетях пишет TourDom.ru.
Как утверждают пользователи, не размещать результаты теста на COVID-19 на портале Госуслуг можно вполне законно — для этого, по их словам, в анкете по прибытии не следует давать согласие на сбор, хранение и обработку персональных данных, а также необходимо поставить прочерки во всех графах документа, «чтобы никто потом ничего не вписал».
При этом законность подобных действий авторы записей обосновывают соответствующей статьей Конституции и положениями федерального закона, согласно которым гражданин дает согласие на обработку данных «свободно, своей волей и в своем интересе».
В свою очередь представитель юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов в беседе с порталом заметил, что юзеры не учитывают указанную в законе обязанность по раскрытию личной информации при требовании специальных органов, а также если это необходимо для защиты жизни и здоровья самого гражданина или других лиц.
TourDom.ru подчеркивает, что в целом игнорирование обязанности по сдаче ПЦР-теста едва ли останется незамеченным, так как Роспотребнадзор получает информацию о пересечении гражданами границы из базы данных погранслужбы.
Для россиян за подобное нарушение предусмотрен штраф в размере от 15 до 40 тысяч рублей, а в случае положительного результата и дальнейшего распространения инфекции — от 150 до 300 тысяч рублей.
22 сентября сообщалось, что российские туристы отказались экономить на отпуске текущим летом на фоне пандемии коронавируса. В среднем россияне потратили на отдых внутри страны 55 тысяч рублей на человека. При этом чуть больше трети респондентов подчеркнули, что не испытывали необходимости сокращать свои расходы ради путешествий.
Новости путешествий,Георгий Мохов,Роспотребнадзор,
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