Еще одну европейскую страну откроют для россиян

Российские власти рассматривают возможность возобновления авиасообщения с Грецией, прерванного на фоне введенных из-за пандемии коронавируса ограничений. О скором восстановлении рейсов в еще одну страну стало известно порталу Ассоциации туроператоров России

По информации управляющего директора «TEZ TOUR Греция» Димитриса Харитидиса, рейс по маршруту Москва — Афины может быть запущен с 1 октября. Предполагается, что он будет выполняться дважды в неделю на основе паритетности: один — российским перевозчиком, другой — греческим.

Аналогичными данными о возможном старте пассажирских авиаперевозок поделился гендиректор туроператора «Музенидис Трэвел» Александр Цандекиди . «Российская сторона официально обратилась к греческой стороне с таким предложением. И возможно, вопрос будет решен в ближайшие дни», — пояснил он.

22 сентября сообщалось, что белорусская авиакомпания «Белавиа» возобновит перелеты между Россией и Белоруссией с 30 сентября. Там также пояснили, что полеты будут выполняться один раз в неделю по средам.

Россия объявила о восстановлении авиасообщения с еще четырьмя странами 20 сентября: Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Кореей. До этого стало известно о возобновлении полетов в Египет, на Мальдивы и в Объединенные Арабские Эмираты. Международное авиасообщение в стране было запущено с 1 августа — разрешены были полеты в Великобританию (Лондон), Турцию (с 1 августа в Анкару и Стамбул, с 10 августа — в Анталью, Бодрум и Даламан) и Танзанию (на остров Занзибар).