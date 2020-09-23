Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стало известно о скором возобновлении авиасообщения России с еще одной страной 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Еще одну европейскую страну откроют для россиян
Фото: Lenta.ru
Российские власти рассматривают возможность возобновления авиасообщения с Грецией, прерванного на фоне введенных из-за пандемии коронавируса ограничений. О скором восстановлении рейсов в еще одну страну стало известно порталу Ассоциации туроператоров России.
По информации управляющего директора «TEZ TOUR Греция» Димитриса Харитидиса, рейс по маршруту Москва — Афины может быть запущен с 1 октября. Предполагается, что он будет выполняться дважды в неделю на основе паритетности: один — российским перевозчиком, другой — греческим.
Аналогичными данными о возможном старте пассажирских авиаперевозок поделился гендиректор туроператора «Музенидис Трэвел» Александр Цандекиди. «Российская сторона официально обратилась к греческой стороне с таким предложением. И возможно, вопрос будет решен в ближайшие дни», — пояснил он.
22 сентября сообщалось, что белорусская авиакомпания «Белавиа» возобновит перелеты между Россией и Белоруссией с 30 сентября. Там также пояснили, что полеты будут выполняться один раз в неделю по средам.
Россия объявила о восстановлении авиасообщения с еще четырьмя странами 20 сентября: Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Кореей. До этого стало известно о возобновлении полетов в Египет, на Мальдивы и в Объединенные Арабские Эмираты. Международное авиасообщение в стране было запущено с 1 августа — разрешены были полеты в Великобританию (Лондон), Турцию (с 1 августа в Анкару и Стамбул, с 10 августа — в Анталью, Бодрум и Даламан) и Танзанию (на остров Занзибар).
Видео дня. Зачем в Абхазии вешают бутылки на пляжные зонты
Последние новости
Лукашенко запретил ввоз любых польских товаров Лукашенко запретил ввоз любых польских товаров Число новых случаев заражения коронавирусом в России превысило 6,4 тысячи Число новых случаев заражения коронавирусом в России превысило 6,4 тысячи Навального выписали из клиники «Шарите» Навального выписали из клиники «Шарите»
Комментарии
Новости путешествий , Александр Цандекиди , Ассоциация туроператоров России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Сервис постсоветский, цены космические»
«Сервис постсоветский, цены космические»
Названа дата запуска рейсов между РФ и Белоруссией
Названа дата запуска рейсов между РФ и Белоруссией
Россиянка рассказала, сколько денег брать в Турцию
Россиянка рассказала, сколько денег брать в Турцию
Видео
Драка хозяина с постояльцами в Сочи попала на видео
03:46
Драка хозяина с постояльцами в Сочи попала на видео
Новости путешествий
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
06:06
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
Новости путешествий
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
00:25
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
Новости путешествий
Стало известно, как россияне хотят отдыхать зимой
03:42
Стало известно, как россияне хотят отдыхать зимой
Отдых в России
Зачем в Абхазии вешают бутылки на пляжные зонты
03:01
Зачем в Абхазии вешают бутылки на пляжные зонты
Новости путешествий
В Китае открыли отель, уходящий под землю
04:32
В Китае открыли отель, уходящий под землю
Новости путешествий
Россия возобновила полеты ещё в 4 страны
00:27
Россия возобновила полеты ещё в 4 страны
Новости путешествий
Черногорию открыли для россиян
02:00
Черногорию открыли для россиян
Новости путешествий
Гавайский остров, куда не пускают чужаков
03:15
Гавайский остров, куда не пускают чужаков
Отдых в России
В России придумали новые виды туризма
00:36
В России придумали новые виды туризма
Отдых в России
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение