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Россияне рассказали о проблемах на отдыхе в Турции 

Lenta.ru и ещё 4 1 час назад
Россияне рассказали о проблемах на отдыхе в Турции
Фото: Lenta.ru
Российские путешественники раскрыли проблемы, с которыми они столкнулись во время отдыха в Турции при пандемии коронавируса. Их слова приводит издание «Аргументы и факты».
Так, например, одна группа отдыхающих добиралась до отеля на автобусе, в котором также находился зараженный коронавирусом попутчик. В связи с этим им запретили выходить из номеров до сдачи тестов на COVID-19 за свой счет. Несмотря на то, что туристам пришел отрицательный результат, им отказали в размещении в отеле, отправили в аэропорт и депортировали.
Москвич Сергей Авдеев рассказал журналистам, что столкнулся с похожей ситуацией: он с женой съездил на экскурсию вместе с туристом, зараженным коронавирусом. После этого их переселили из номера в изолированные апартаменты на территории гостиницы и запретили выходить, а еду приносили под дверь. По словам мужчины, они заплатили за сдачу теста самостоятельно, дождались отрицательного результата и продолжили отдых в обычном режиме.
Кроме того, некоторые путешественники жалуются на проблемы при заселении в гостиницу. В частности, туристы приезжают в отель и узнают, что он закрыт, поскольку не успел пройти сертификацию по безопасности или в нем нет свободных мест. В связи с этим многим отдыхающим приходится заселяться в отели уровнем ниже.
Турецкие власти также пугают приезжих штрафами в 900 лир (9117 рублей) за отсутствие защитной маски. Однако, по словам туристки Татьяны, большинство отдыхающих спускают их на подбородок. «Для патрульных главное, чтобы она была, а как ты ее носишь — им все равно», — пояснила женщина.
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Новости путешествий , Сергей Авдеев
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