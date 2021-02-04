Где этим летом отдыхали россияне 

Мы обратились к ведущим игрокам рынка с вопросом: какие места в этом году были особенно популярны у российских туристов? Представляем топ-5 локаций и отелей летнего сезона-2020. Заметим при этом: комфортный отдых здесь продлится, как минимум, до начала ноября.

Сочи, Россия Hyatt Regency Sochi 5*, Сочи от 77 500 руб. / чел.

Этот отельный комплекс в самом центре Сочи облюбовали наши селебрити. И, надо признать, есть за что: отличные номера с панорамными окнами, СПА и бассейны. Да и все основные культурные и развлекательные заведения в пешей доступности. Отсюда легко попасть в Художественный музей, Дендрологический парк, Парк отдыха «Ривьера», в морской порт, рестораны и бутики.

Недавно здесь гостил участник «Евровидения» Сергей Лазарев, о чем певец поведал в своем инстаграм-канале: «Любуюсь закатом и невероятным видом на море и Сочи с балкона моего номера. Впервые отдыхаю тут так долго и очень доволен. Однозначно в Сочи есть, где отдохнуть, где покупаться, где вкусно поесть, что посмотреть и что купить. Спасибо, Сочи, это было прекрасно!».

Однозначно, стоит последовать примеру артиста или поискать популярные варианты поблизости с высокими оценками гостей.

Альтернативные варианты:

Арфа-Парк отель 5* — 108 000 руб. /чел.

Уютный отель в оживленном районе курорта с хорошим номерным фондом и СПА. Подходит для отдыха с детьми.

Swissotel Resort Сочи Камелия 5* — 32 000 руб. /чел.

Большой красивый отель с интересной архитектурой. Изящные интерьеры, хороший вид из номеров, приятный ресторан, СПА— и фитнес-центр. Для комфортного отдыха всей семьей.

TURIZM.RU

Pullman Сочи 5* — 43 500 руб. /чел.

Красивый и уютный отель в паре шагов от пляжа. Изящные номера, большой набор услуг, на 16 этаже СПА-центр с панорамным видом на курорт.

Крым, Россия Mriya Resort & SPA Yalta от 119 950 руб. /чел.

TURIZM.RU

Пожалуй, единственный отель международного класса в Крыму, о чем свидетельствует награда World Travel Awards — «Оскар» в туристической индустрии. С высоты птичьего полета курортный комплекс «Мрия» образует форму цветка лотоса. Автором этого уникального проекта является знаменитый британский архитектор Норман Фостер. Отель находится в отдалении от районных центров и окружен горами с материковой стороны и двумя мысами со стороны моря.

Это одно из самых теплых мест на территории Крыма. Здесь очень уютно и комфортно. Вот как написала об отеле телеведущая Ксения Бородина, которая этим летом здесь отдыхала: «Я не оставляю надежды поехать куда-то на экскурсию, но в отеле так красиво, что пока не хочется двигаться с места».

Альтернативные варианты:

Ялта-Интурист 4* — 38 900 руб. /чел.

Большой семейный отель с удобным расположением на территории Массандровского парка. Здесь есть собственный фитнес-центр и СПА, а постояльцы отмечают вкусные завтраки. Для веселых компаний и активного отдыха всей семьей.

TURIZM.RU

Спа-отель Ливадийский 4* — 38 650 руб. /чел.

Симпатичный отель в поселке Ливадийский, до пляжа пара минут пешком. Хорошие условия размещения, приветливый персонал, СПА-центр. Подходит для спокойного семейного отдыха без городской суеты.

Бодрум, Турция VOGUE HOTEL BODRUM 5* от 75 450 руб. /чел.

TURIZM.RU

Приятный отельный комплекс в окружении реликтового соснового бора. Отличный выбор для спокойного отдыха на Эгейском море. Есть СПА-центр, бассейны и аквапарк, несколько баров и ресторанов. Все условия для детского досуга, ведь это единственный отель в Бодруме с собственным Луна-парком! Отдыхавшая здесь летом певица Полина Гагарина оставила в своем инстаграм восторженные отзывы о пляже отеля и, конечно, о море.

Альтернативные варианты:

Lujo Bodrum 5* — 154 000 руб. /чел.

Отель состоит из 4-этажного корпуса и семи 2-этажных Vip-вилл, расположенных каскадом на горе. Высочайший уровень комфорта и обслуживания, широкий выбор развлечений заставят гостей отеля забыть о будничной суете и провести время с удовольствием и пользой для здоровья.

TURIZM.RU

Rixos Premium Bodrum 5* — 133 900 руб. /чел.

Один из лучших отелей региона. Здесь огромная зеленая территория, безопасный пологий вход в море. Напротив отеля расположен собственный остров, где организуется барбекю для гостей, проводятся дискотеки и другие увеселительные мероприятия.

Titanic Deluxe Bodrum 5* — 83 000 руб. /чел.

Отель расположен в поселке Гюверджинлик, в 25 км от города Бодрум. Состоит из главного 3-этажного здания с лифтами, трехэтажных блоков и вилл. К услугам гостей — отдельные меблированные балконы, внутренние дворики, рестораны, спа-центр, ночной клуб, аквапарк.

Белек, Турция REGNUM CARYA GOLF SPA 5* от 150 850 руб. /чел.

TURIZM.RU

Обширная территория с сосновым бором, гольф-клуб, аквапарк, яхтенная пристань — не случайно ВИП-персоны и звезды выбирают для отдыха именно этот отель.

Этим летом здесь останавливалась семья Джигана. Вот как о своем отдыхе пишет его жена и мама 4-х детей Оксана Самойлова. Она сразу успокоила подписчиков, что ограничений на отдыхе практически нет: «Да, мы в Турции. Все спрашивают, что тут по ограничениям. В принципе ничего, за исключением, наверно, шведского стола. Теперь всё под стеклом, и брать сам ты ничего не можешь, всё выдают повара. Социальная дистанция, лежаки на расстоянии, столы на расстоянии и т. д., а так никакого напряга. Народу, кстати, немного. Развлечений для детей тут просто миллион: парки, аквапарки, веревочные парки, бассейн с волной, детский клуб, боулинг… Они не знают, за что хвататься. А мы просто кайфуем на солнце. +36-38 градусов, так жарко нам давно не было. В общем, коронавирус внёс свои коррективы в план путешествий, но тут оказалось классно».

Альтернативные варианты:

MAXX Royal Resort 5* — 169 600 руб. /чел.

Отель экстра-класса, гости проживают во многоэтажном корпусе и виллах. Полный спектр развлечений, включая кинотеатр, спортивная инфраструктура, собственный песчаный пляж.

TURIZM.RU

Calista Luxury Resort 5* — 108 400 руб. /чел.

Роскошный отель на берегу Средиземного моря. Позаимствовав имя прекрасной богини, отель добился такого же высокого качества внешнего убранства и сервиса.

Selectum Luxury Resort 5* — 101 500 руб. /чел.

Великолепный курортный отель на побережье Белека в Анталье. На территории 12 теннисных кортов, футбольное поле, спа-центр. Персонал говорит на русском языке.

Танзания

Остров Занзибар открыт! Более того, 25 октября стартует чартерная программа из Москвы, а значит, россиянам станут доступны прямые перелеты на экзотический остров. Минимум формальностей на границе — покупка визы за 50 долларов США, измерение температуры — и все! Никаких справок, сертификатов и карантина.

TURIZM.RU

Ну а пока прямых перелётов из России нет, добраться до острова не сложно, например, с пересадкой в Стамбуле. Телеведущая Елена Летучая так и сделала, о чем сообщила в своем инстаграме. Для отдыха на острове Елена выбрала очень приличный отель Zuri Zanzibar 5* (от 183 000 руб. /чел.) на самом берегу Индийского океана.

В оформлении отеля сочетаются эко-дизайн и национальные мотивы. На территории — бунгало, виллы с собственными террасами и, конечно, белоснежный райский пляж. В ресторане организованы завтраки и ужины.

В общем, ведущей «Ревизорро» и в данном выборе можно доверять. Хотя есть, конечно, и другие достойные варианты размещения.

Альтернативные варианты:

Fruit Spice Wellness Resort 5* — 119 500 руб. /чел.

В этом новом отеле пока еще немноголюдно, поэтому можно почувствовать себя словно на частном курорте. Гости отмечают отличное меню в ресторане и интересные развлекательные программы по вечерам, зеленую ухоженную территорию отеля.

Sandies Neptune Pwani Beach 5* — 131 650 руб. /чел.

TURIZM.RU

Отель находится на восточном побережье острова, в 45 км от аэропорта Занзибара. Номера оформлены в традиционном танзанийском стиле. Гости могут посетить спа-салон Earth & Rain с сауной, паровой баней, бассейном, а также воспользоваться большим выбором массажных и косметических процедур. В отеле работают 6 ресторанов, где подают блюда местной, индийской и тайской кухни и блюда из морепродуктов.

Sandies Baobab Beach Resort 4* — 123 850 руб/чел.

Отель расположен на севере острова Занзибар, в поселке Нунгви прямо на песчаном побережье Индийского океана. Уютные семейные номера. В ресторане отеля подают блюда интернациональной и средиземноморской кухни. Для туристов, предпочитающих активный отдых, организуются различные экскурсии.